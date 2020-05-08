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Sevgilisini darp eden Sermiyan Midyat'a Sinan Akçıl'dan gönderme!

Sermiyan Midyat, uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darbettiği gerekçesiyle mahkemelik oldu. Geçtiğimiz yıllarda da adı darp olaylarına karışan Sermiyan Midyat'ın, Yaşar'a hem psikolojik hem fiziksel şiddet uygulamasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Midyat'ın doğum gününde darbettiği Sinan Akçıl da sevgilisine şiddet uygulayan Sermiyan Midyat'a, "Fazla alkol kötü, kadına şiddet en kötü şey. Hayat boyu bu ikisine karşı durmaya devam edeceğim." göndermesinde bulundu.

Giriş Tarihi: 08.05.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 11:21
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Sevgilisini darp eden Sermiyan Midyat'a Sinan Akçıl'dan gönderme!

Geçtiğimiz yıllarda adı darp olaylarına karışan oyuncu Sermiyan Midyat, bu kez de sevgilisi Sevcan Yaşar'la karakolluk oldu. Yaşar, fiziki ve psikolojik şiddet gördüğü için Midyat ile ayrıldı. Önceki gece birlikte paylaştıkları Fenerbahçe'deki evlerine giderek eşyalarını almak isteyen Yaşar, soluğu Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nda aldı. Sevcan Yaşar, şiddet gördüğü gerekçesiyle Midyat'tan şikayetçi oldu.

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Sevgilisini darp eden Sermiyan Midyat'a Sinan Akçıl'dan gönderme!

Hollywood yıldızı Kristanna Loken'in doğum gününde gazetecilere hakaret eden Sermiyan Midyat, kendisini uyaran Sinan Akçıl'a saldırmıştı. Akçıl, hem bu olayı, hem de Midyat'ın sevgilisini dövmesini kastederek şu açıklamayı yaptı: Fazla alkol kötü, kadına şiddet en kötü şey. Hayat boyu bu ikisine karşı durmaya devam edeceğim.

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Sevgilisini darp eden Sermiyan Midyat'a Sinan Akçıl'dan gönderme!

Geçtiğimiz yıllarda adı darp olaylarına karışan oyuncu Sermiyan Midyat, bu kez de sevgilisi Sevcan Yaşar'la karakolluk oldu.

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Sevgilisini darp eden Sermiyan Midyat'a Sinan Akçıl'dan gönderme!

Sevcan Yaşar'ın iddialarının doğru olmadığını belirten ünlü oyuncu, şu açıklamayı yaptı: "Bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil. Ben aşık oldum, karım olmasını istedim. 2 aydır aynı evdeydik ama olmadı. Şikayetçi olmuş, ifademi verdim. 'Şiddete uğradım' diyor ama darp raporu yok. Çünkü böyle bir olay yok."

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Sevgilisini darp eden Sermiyan Midyat'a Sinan Akçıl'dan gönderme!

Sessizliğini koruyan ve konuşmak istemeyen Yaşar'ın, Midyat'ın bu açıklamaları üzerine yakın çevresine "Belgeler, raporlar her şey var. Olayın adli süreci başladı. O şahısla mahkemede görüşeceğiz" dediği öğrenildi.