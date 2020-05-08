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Sevgilisini darp eden Sermiyan Midyat'a Sinan Akçıl'dan gönderme!
Sermiyan Midyat, uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darbettiği gerekçesiyle mahkemelik oldu. Geçtiğimiz yıllarda da adı darp olaylarına karışan Sermiyan Midyat'ın, Yaşar'a hem psikolojik hem fiziksel şiddet uygulamasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Midyat'ın doğum gününde darbettiği Sinan Akçıl da sevgilisine şiddet uygulayan Sermiyan Midyat'a, "Fazla alkol kötü, kadına şiddet en kötü şey. Hayat boyu bu ikisine karşı durmaya devam edeceğim." göndermesinde bulundu.
Giriş Tarihi: 08.05.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 11:21
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