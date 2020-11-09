Sevcan Yaşar’ı darbeden Sermiyan Midyat’a hapis istemi

Yaşar'ın 4 Mayıs 2020 tarihinde ise evden ayrılmak için eşyalarını topladığı sırada Midyat'ın sinkaflı küfürler ettiği, 'sen benim düşmanımsın bundan sonra. Yapabileceğim bütün kötülükleri yapacağım sana. Aynı sektördeyiz, iş bulamayacaksın' diyerek tehdit etiğinin belirtildiği iddianamede, ablasını arayan Sevcan Yaşar'a 'bak ben seni evden döve döve nasıl çıkarıyorum' diyerek tehditte bulunduğu kaydedildi.