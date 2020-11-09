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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sevcan Yaşar’ı darbeden Sermiyan Midyat’a hapis istemi Sevcan Yaşar’ı darbeden Sermiyan Midyat’a hapis istemi
Oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, bir dönem birliktelik yaşadığı Sevcan Yaşar'ı darbettiği iddiasıyla dava açıldı. Sevcan Yaşar'ı darp ederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 3 ayrı suçtan dava açılan Midyat'ın 8 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, Sevcan Yaşar hakkında ise "kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.
Giriş Tarihi: 09.11.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 16:05
Oyuncu Sermiyan Midyat'ın birliktelik yaşadığı kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar'ı darp ederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiası üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar'ın arkadaş oldukları, aynı evde oturdukları, 16 Nisan'da Sermiyan Midyat'ın sebepsiz yere Sevcan Yaşar'a bağırarak küfür ve hakaret ettiği, devamında ise 'bu evden gidemezsin' şeklinde tehdit ettiği anlatıldı.
Yaşar'ın 4 Mayıs 2020 tarihinde ise evden ayrılmak için eşyalarını topladığı sırada Midyat'ın sinkaflı küfürler ettiği, 'sen benim düşmanımsın bundan sonra. Yapabileceğim bütün kötülükleri yapacağım sana. Aynı sektördeyiz, iş bulamayacaksın' diyerek tehdit etiğinin belirtildiği iddianamede, ablasını arayan Sevcan Yaşar'a 'bak ben seni evden döve döve nasıl çıkarıyorum' diyerek tehditte bulunduğu kaydedildi.
'YERDE SÜRÜKLEYEREK DARP ETTİ' İDDİASI
Sermiyan Midyat'ın kapıya doğru yönelen Sercan Yaşar'ı yerde sürüklediği, sürüklerken de birçok kez tekme ve yumruk attığı, bu sırada genç kadının bağırarak komşularından yardım istediği, Yaşar'ın daha önceden polisleri araması üzerine polislerin geldiği anlatıldı.
'SENİN CESEDİN ÇIKACAK BURADAN' DİYEREK TEHDİT ETMİŞ
Karakolda da Sermiyan Midyat'ın genç kadına yönelik 'senin cesedin çıkacak buradan' ve 'benim adım Sermiyan Midyat, bu işin peşini bırakmayacağım, sizinle görüşeceğim, göreceksiniz' diyerek tehditte bulunduğu vurgulandı. Olay tarihinde Sevcan Yaşar'ın da Sermiyan Midyat'ı basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladığı anlatıldı.