Sevcan Yaşar Sermiyan Midyat davasında bir skandal daha! Mahrem görüntü şoku

DARP EDİLMESİNE RAĞMEN "KAN KUSUP KIZILCIK ŞERBETİ İÇTİM" DEDİ!

O, uzun süre gördüğü şiddet karşısında sessiz kalmış bir kadın. Bahsettiğim psikolojik şiddet de değil üstelik. Uzun süre sevdiği adam tarafından darp edilmesine rağmen 'Kan kusup kızılcık şerbeti içtim' dedi. Yaşadıkları öyle dayanılmaz bir hale geldi ki, artık 'susmamaya' karar verdi. Hem de her şeyi göze alarak yaptı bunu.