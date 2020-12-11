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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Sevcan Yaşar Sermiyan Midyat davasında bir skandal daha! Mahrem görüntü şoku Sevcan Yaşar Sermiyan Midyat davasında bir skandal daha! Mahrem görüntü şoku
Sevcan Yaşar ve Sermiyan Midyat arasındaki davada şoke eden yeni detaylar ortaya çıktı. Midyat'tan şiddet gördüğü geceye dair ses kayıtlarını ve görüntülerini paylaşan Yaşar mağdur olduğunu belirtirken, "Kadının hırslı, kindar, entrikacı görüntüsünü reddetmemden ötürü birçok belgeyi paylaşmadım ama kendisi basını kullanarak beni linç ettirmeye çalışıyor" dedi. Tüm bunlara ek olan bir de mahrem görüntü skandalı ortaya çıktı. Sabah yazarı Tuba Kalçık, ikili arasında yaşananlara dair çarpıcı detayları kaleme aldı. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 11.12.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 09:11
Sevcan Yaşar Sermiyan Midyat kavgasında sıcak gelişmeler birbirini takip ediyor. Harareti her geçen gün yükselen kavgada Sevcan Yaşar'dan çarpıcı ifadeler geldi. Konuya şimdi de gizlice çekilmiş mahrem görüntüler dahil oldu. Sabah yazarı Tuba Kalçık tüm çarpıcı detayları bugünkü yazısında paylaştı. İşte Midyat-Yaşar çiftinin yaşadıklarına dair ayrıntılar…
GALERİ DEVAM EDİYOR DARP EDİLMESİNE RAĞMEN "KAN KUSUP KIZILCIK ŞERBETİ İÇTİM" DEDİ!
O, uzun süre gördüğü şiddet karşısında sessiz kalmış bir kadın. Bahsettiğim psikolojik şiddet de değil üstelik. Uzun süre sevdiği adam tarafından darp edilmesine rağmen 'Kan kusup kızılcık şerbeti içtim' dedi. Yaşadıkları öyle dayanılmaz bir hale geldi ki, artık 'susmamaya' karar verdi. Hem de her şeyi göze alarak yaptı bunu.
SÖYLEDİĞİNİ YAPTI
Hatırlarsanız, Sermiyan Midyat'tan gördüğü şiddeti ve yaşadıklarını ilk kez benimle paylaşmıştı Sevcan Yaşar. Hukuki olarak hakkını sonuna kadar arayacağını özellikle vurgulamıştı konuşmamızda. Dediğini de yaptı. Polis eşliğinde aldığı darp raporu ve şahitleriyle birlikte mahkemeye başvurdu. Ocak ayında ilk duruşması görülecek davadan önce Midyat ne hikmetse Amerika'ya gitti.
GİTMEDEN YAPTIĞI ŞOK AÇIKLAMALAR!
Gitmeden önce de öyle açıklamalar yaptı ki; gören de Midyat dayak yedi zanneder. Bu kadar deliller, şahitler ortadayken Midyat'ın kendini bu duruma düşürmesi tek kelimeyle insanların aklıyla dalga geçmektir.
'SÖYLEDİKLERİ YALAN'
Ben olayın ilk gününden beri haklı davasında Sevcan Yaşar'ın yanındayım. Onun bu süreçte ne kadar yıprandığını da yakından biliyorum. Ailesinin yanında bu süreci atlatmaya çalışan Yaşar'ı, hem bu süreci, hem de Midyat'ın kendisi hakkında ortaya attığı iddiaları konuşmak için aradım...