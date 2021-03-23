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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Sette Özge Ulusoy'un başına çöp poşeti geçirdiler
Pandemi döneminde de son hız çalışamaya devam eden Özge Ulusoy, bir derginin çekimlerine katıldı. Kostüm değişimi sırasında makyajı bozulmasın diye yüzüne çöp poşeti geçirilen Ulusoy, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü mankenin bu paylaşımı olay oldu.
Giriş Tarihi: 23.03.2021 16:05
Podyumun ve çekimlerin en çok aranan mankenlerinden olan Özge Ulusoy, pandemi döneminde bile ara vermeden çalışmaya deva etti. Son olarak bir dergi çekimine katılan Ulusoy, yaptığı paylaşımla olay oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ulusoy, nasıl hazırlandığını takipçileriyle paylaştı. Ünlü mankenin, elbise değiştirirken yayınladığı video herkesi şaşırttı.
BAŞINA ÇÖP POŞETİ GEÇİRİLDİ
Başına çöp poşeti geçiren Özge Ulusoy videoyu; "Makyajı bozmadan nasıl elbise giyiyoruz?" notuyla yayınladı.
YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ
2003 yılında katıldığı 'Miss Turkey' yarışmasında ikinci olan ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan model ve sunucu Özge Ulusoy, yıllar içinde bir hayli değişti.
Çenesi, burnu ve elmacık kemikleriyle bambaşka biri haline gelen 38 yaşındaki model, önceki gün sosyal medyada gündem oldu.