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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Sermiyan Midyat’ın Sevcan Yaşar’a uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı! Sermiyan Midyat’ın Sevcan Yaşar’a uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı!
Oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, bir dönem birliktelik yaşadığı Sevcan Yaşar'ı darbettiği iddiasıyla dava açılmış, 3 ayrı suçtan yargılanan Midyat' da Yaşar'dan şikayetçi olmuştu. Eski sevgililerin yargılanmasına devam ederken davaya ilişkin iddianamenin fotoğrafları ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 10.12.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 10:14
Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat'ın geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darbettiği iddia edilmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ardından taraflar, birbirlerine karşılıklı şiddet uyguladıkları iddiasıyla mahkemede şiyaketçi olmuştu. O günün görüntüleri ortaya çıktı.
SEKİZ YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Hürriyet'in haberine göre; eski sevgilisi oyuncu Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat hakkında geçtiğimiz hafta "kasten yaralama", "zincirleme tehdit" ve "zincirleme hakaret" suçlarından sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Mayıs ayında gerçekleşen olay sonrası basına açıklama yapan ve suçlamaları reddeden Midyat, "Böyle bir şey yoktur, dedikodudan beslenmeyelim. Bir kadına vurmak için hiçbir sebep yoktur, erkekliğe sığmaz. Böyle bir şey yapmış olsam insanların yüzüne nasıl bakarım? Ben kötü bir insan değilim" demişti.
ÖZRÜNÜ KABUL ETMEMİŞTİ
Midyat, bu açıklamaları yaparken bir yandan da avukatı aracılığıyla Sevcan Yaşar'a tam 41 sayfalık bir özür metni göndermiş, bu girişimi sonuç vermeyince de arkadaşlarını araya sokup oyuncuya ulaşmaya çalışmış ve kendisini affetmesini istemişti.