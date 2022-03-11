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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya’yı taciz eden şüpheli hakkında şok karar! Evine kadar takip edip aracına saldırmıştı

Serenay Sarıkaya’yı taciz eden şüpheli hakkında şok karar! Evine kadar takip edip aracına saldırmıştı

Uzun süredir Serenay Sarıkaya'yı taciz eden şahıs evine kadar takip etmiş, aracına saldırmıştı. Sarıkaya'nın şikayeti sonrası tutuklanan 26 yaşındaki T.D., emniyetteki ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum" demişti. İfadesinin ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınan şahıs hakkında karar verildi.

Giriş Tarihi: 11.03.2022 12:47 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 12:47
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Serenay Sarıkaya’yı taciz eden şüpheli hakkında şok karar! Evine kadar takip edip aracına saldırmıştı

Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğramıştı.

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Serenay Sarıkaya’yı taciz eden şüpheli hakkında şok karar! Evine kadar takip edip aracına saldırmıştı

Sarıkaya'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyette verdiği ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum" demişti.

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Serenay Sarıkaya’yı taciz eden şüpheli hakkında şok karar! Evine kadar takip edip aracına saldırmıştı

İfadesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen şüpheli T.D'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verilmişti.

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Serenay Sarıkaya’yı taciz eden şüpheli hakkında şok karar! Evine kadar takip edip aracına saldırmıştı

Yaklaşık 1 ay gözlem altında tutulan şüphelinin, akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi.

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Serenay Sarıkaya’yı taciz eden şüpheli hakkında şok karar! Evine kadar takip edip aracına saldırmıştı

DOSYA UZLAŞTIRMA SAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine soruşturmaya bakan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, dosyanın Uzlaştırma Savcılığı'na gönderilmesine hükmetti.