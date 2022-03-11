Serenay Sarıkaya’yı taciz eden şüpheli hakkında şok karar! Evine kadar takip edip aracına saldırmıştı

Uzun süredir Serenay Sarıkaya'yı taciz eden şahıs evine kadar takip etmiş, aracına saldırmıştı. Sarıkaya'nın şikayeti sonrası tutuklanan 26 yaşındaki T.D., emniyetteki ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum" demişti. İfadesinin ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınan şahıs hakkında karar verildi.