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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Serenay Sarıkaya’nın takıları olay oldu! Fiyatı dudak uçuklattı Serenay Sarıkaya’nın takıları olay oldu! Fiyatı dudak uçuklattı
Maldivler'de tatilde olan Serenay Sarıkaya, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Annesiyle birlikte geceliği 35 bin liralık otelde kalan Sarıkaya'nın reklam karşılığı kaldığı öğrenilmişti. Güzel oyuncu şimdi de takılarıyla gündem oldu. Sarıkaya'nın son paylaşımındaki takılarının fiyatı dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 23.02.2021 13:26
Serenay Sarıkaya annesi Ümran Sarıkaya ile birlikte, Maldivler'de bir tatil köyünde tatile çıkmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Anne kız geceliği 35 bin lira olan ücreti, misafir oldukları için ödemiyorlar. Sarıkaya da bu misafirperverliğin karşılığını otelin sosyal medyada reklamını yaparak veriyor.
Reklam işini büyüten oyuncu bu sefer de takılarıyla gündem oldu. Toplam 51 bin 750 liralık takılarıyla poz veren oyuncuya yüzükler tanıtım karşılığı hediye edildi. Balenciaga marka küpeleri ise 2 bin 450 lira.
Diğer yandan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz ekim ayında göğüslerinden estetik operasyon geçirmişti. Serenay Sarıkaya'nın, özel bir hastaneye adını ve soyadını değiştirerek kayıt olduğu iddia edilmişti.
Geçirdiği operasyonun basına yansımasından rahatsız olan oyuncu için harekete geçildi.