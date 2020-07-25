Serenay Sarıkaya’nın makyajsız hali sosyal medyayı salladı!

Son zamanlarda Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Geçtiğimiz günlerde doğum gününden fotoğraflarını paylaşan ve beğeni yağmuruna tutulan Sarıkaya, bu kez Instagram hesabından yaptığı paylaşımla menajeri Ayşe Barım'ın yeni yaşını kutladı. Paylaşımda Serenay Sarıkaya'nın makyajsız olması hayranlarının gözünden kaçmazken doğal hali sevenlerinden tam not aldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın makyajsız hali...