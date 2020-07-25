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Serenay Sarıkaya’nın makyajsız hali sosyal medyayı salladı!

Son zamanlarda Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Geçtiğimiz günlerde doğum gününden fotoğraflarını paylaşan ve beğeni yağmuruna tutulan Sarıkaya, bu kez Instagram hesabından yaptığı paylaşımla menajeri Ayşe Barım'ın yeni yaşını kutladı. Paylaşımda Serenay Sarıkaya'nın makyajsız olması hayranlarının gözünden kaçmazken doğal hali sevenlerinden tam not aldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 25.07.2020 16:48 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 16:51
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Serenay Sarıkaya’nın makyajsız hali sosyal medyayı salladı!

Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla magazin gündemine oturan Serenay Sarıkaya bu kez makyajsız paylaşımıyla adından söz ettirdi. Menajeri Ayşe Barım'ın yeni yaşını paylaştığı fotoğrafla kutlayan Sarıkaya'nın makyajsız olması hayranlarının gözünden kaçmazken doğal hali sevenlerinden tam not aldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın makyajsız hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Serenay Sarıkaya’nın makyajsız hali sosyal medyayı salladı!

Aslı Enver

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Serenay Sarıkaya’nın makyajsız hali sosyal medyayı salladı!

Aslı Enver

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Serenay Sarıkaya’nın makyajsız hali sosyal medyayı salladı!

Aslı Enver

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Serenay Sarıkaya’nın makyajsız hali sosyal medyayı salladı!

Özge Gürel