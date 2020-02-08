Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz yakalandı! İşte aşkın ilk fotoğrafı

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, bir buçuk yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. İkilinin ayrılığına Serenay Sarıkaya'nın neden olduğu haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Ne Serenay Sarıkaya ne de Cem Yılmaz aşk yaşadıkları iddialarına cevap gelmedi. Ancak ikilinin aşkı dün ortaya çıkan fotoğrafla kanıtlandı. İlk kez yan yana görüntülenen ikili Atina'da baş başa tatil yaptığı öğrenildi.