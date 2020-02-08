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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz yakalandı! İşte aşkın ilk fotoğrafı

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, bir buçuk yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. İkilinin ayrılığına Serenay Sarıkaya'nın neden olduğu haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Ne Serenay Sarıkaya ne de Cem Yılmaz aşk yaşadıkları iddialarına cevap gelmedi. Ancak ikilinin aşkı dün ortaya çıkan fotoğrafla kanıtlandı. İlk kez yan yana görüntülenen ikili Atina'da baş başa tatil yaptığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 08.02.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 12:03
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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz yakalandı! İşte aşkın ilk fotoğrafı

Cem Yılmaz Defne Samyeli ile 1,5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandırmış, ayrılığın nedeninin de Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmişti. Bugüne kadar aşk iddialarını yalanlayan Cem Yılmaz, Serenay objektiflerden kaçamadı.

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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz yakalandı! İşte aşkın ilk fotoğrafı

Dolu dizgin aşk yaşadıkları iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Atina sokaklarında yakalandılar. Baş başa tatile çıkan ikilinin aşk iddiaları da Atina'da doğrulanmış oldu.

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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz yakalandı! İşte aşkın ilk fotoğrafı

İŞTE AŞKIN KANITI

Geçtiğimiz günlerde de Serenay Sarıkaya'nın oynadığı Alice Müzikali'nin 50. gösterimi için verilen davete Cem Yılmaz da gelmişti.

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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz yakalandı! İşte aşkın ilk fotoğrafı

Davette çekilen bir fotoğraf ile Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, ilk defa aynı karede yer almış, Alice Müzikali'nin 50. oyununda neden Cem Yılmaz'ın orada olduğu herkes tarafından konuşulmuştu.

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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz yakalandı! İşte aşkın ilk fotoğrafı

Haklarında çıkan haberlere aldırış etmeyen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya; Ezgi Mola, İbrahim Selim, Şükrü Özyıldız ve Enis Arıkan'la fotoğraf çektirmişti.