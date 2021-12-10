Serenay Sarıkaya-Umut Evirgen aşkı belgelendi! İşte böyle yakalandılar

Dizi çekimleri için uzun zamandır Adana'da bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya, bir günlük arada kısa bir kaçamak yapıp, İstanbul'a geldi. Rumelihisarı'nda arkadaşlarıyla bir araya gelen Sarıkaya, daha sonra "Bu haberlerden sıkıldım" diyerek, 3 ay önce haklarında çıkan aşk iddiasını inkar ettiği Umut Evirgen'in lüks aracında objektiflere yakalandı.