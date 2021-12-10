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Serenay Sarıkaya-Umut Evirgen aşkı belgelendi! İşte böyle yakalandılar

Dizi çekimleri için uzun zamandır Adana'da bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya, bir günlük arada kısa bir kaçamak yapıp, İstanbul'a geldi. Rumelihisarı'nda arkadaşlarıyla bir araya gelen Sarıkaya, daha sonra "Bu haberlerden sıkıldım" diyerek, 3 ay önce haklarında çıkan aşk iddiasını inkar ettiği Umut Evirgen'in lüks aracında objektiflere yakalandı.

Giriş Tarihi: 10.12.2021 12:24 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 12:24
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Serenay Sarıkaya-Umut Evirgen aşkı belgelendi! İşte böyle yakalandılar

Dijital platformda izleyiciyle buluşacak olan 'Şahmeran' dizisinin çekimleri için uzun zamandır Adana'da olan oyuncu Serenay Sarıkaya, geçen akşam Rumelihisarı'nda bir balık restoranı çıkışı magazincilere yakalandı.

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Serenay Sarıkaya-Umut Evirgen aşkı belgelendi! İşte böyle yakalandılar

"BURAK'LA ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

Giyim tarzı ile dikkat çeken oyucu, bir günlük arayı İstanbul'da dostları ile buluşarak değerlendirdi. Çekimlerin güzel gittiğiniz belirten Sarıkaya "Herşey çok güzel gidiyor. Adana'yı çok sevdim, çok alıştım. Burak'la (Deniz) iyi anlaşıyoruz" dedi.

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Serenay Sarıkaya-Umut Evirgen aşkı belgelendi! İşte böyle yakalandılar

SEVGİLİSİNİN ARACIYLA MEKANDAN AYRILDI

İşletmeci Umut Evirgen'in geçtiğimiz günlerdeki aşk itirafının hatırlatılması üzerine güzel oyuncu, muhabirlere "Teşekkür ederim" demekle yetindi.

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Serenay Sarıkaya-Umut Evirgen aşkı belgelendi! İşte böyle yakalandılar

Aşk sorularını cevapsız bırakan Sarıkaya, aracına binerek mekandan ayrıldı.

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Serenay Sarıkaya-Umut Evirgen aşkı belgelendi! İşte böyle yakalandılar

SERENAY SARIKAYA UMUT EVİRGEN AŞK İDDİALARI ONAYLANDI

Başarılı oyuncu, Rumelihisar'ındaki mekandan çıktıktan sonra gece yarısı adının aşk iddialarına karıştığı Umut Evirgen'in aracında objektiflere yakalandı.