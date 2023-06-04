Serenay Sarıkaya tarzıyla alay konusu oldu! Görümce gibi olmuş

Serenay Sarıkaya geçtiğimiz akşam düzenlenen Academy Day etkinliğine katıldı. Her zaman tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu bu sefer eleştiri oklarının hedefi oldu. Adanalı dizisindeki haline benzetilen Sarıkaya'ya yorum yağdı. Kimi kullanıcı Sarıkaya'yı sünnet annesine benzetirken kimi de görümceye benzetti. İşte Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulan tarzı...