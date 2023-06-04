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Serenay Sarıkaya tarzıyla alay konusu oldu! Görümce gibi olmuş

Serenay Sarıkaya geçtiğimiz akşam düzenlenen Academy Day etkinliğine katıldı. Her zaman tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu bu sefer eleştiri oklarının hedefi oldu. Adanalı dizisindeki haline benzetilen Sarıkaya'ya yorum yağdı. Kimi kullanıcı Sarıkaya'yı sünnet annesine benzetirken kimi de görümceye benzetti. İşte Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulan tarzı...

Giriş Tarihi: 04.06.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 13:31
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Serenay Sarıkaya tarzıyla alay konusu oldu! Görümce gibi olmuş

IEmmy's tarafından düzenlenen ve İstanbul'da ilk kez gerçekleştirilen Academy Day'e katılan isimlerden biri de Serenay Sarıkaya oldu.

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Serenay Sarıkaya tarzıyla alay konusu oldu! Görümce gibi olmuş

Her zaman tarzıyla gündem olan Sarıkaya bu kez hiç beğenilmezken sosyal medyanın da diline düştü.

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Serenay Sarıkaya tarzıyla alay konusu oldu! Görümce gibi olmuş

GÜZEL OYUNCU SOSYAL MEDYANIN DİLİNDE

Serenay Sarıkaya kullanıcılar tarafından yıllar önce canlandırdığı Adanalı dizisindeki Sofia karakterine benzetildi.

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Serenay Sarıkaya tarzıyla alay konusu oldu! Görümce gibi olmuş

Tarzı beğenilmeyen oyuncu gelinin kız kardeşinden tutun da sünnet çocuğu annesine kadar çeşitli benzetmelerin yapılmasına sebep oldu.

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Serenay Sarıkaya tarzıyla alay konusu oldu! Görümce gibi olmuş

İşte Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulan tarzı ve gelen yorumlar...