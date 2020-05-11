11 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Serenay Sarıkaya kıyafetine servet harcadı! Maliyeti dudak uçuklattı

Serenay Sarıkaya kıyafetine servet harcadı! Maliyeti dudak uçuklattı

Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Serenay Sarıkaya, güzelliği kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında şıklığıyla göz dolduran Sarıkaya, günlük kıyafetlerinde de şıklığı bırakmıyor. Son olarak bahçede köpeğiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, bu kez kıyafetine harcadığı parayla gündeme geldi. Çimler üzerine çekilmiş pozu için servet harcayan Serenay Sarıkaya şaşırttı. İşte Serenay Sarıkaya'nın çimlerin üzerinde verdiği pozun maliyeti...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 11:58
  • 1
  • 76
Serenay Sarıkaya kıyafetine servet harcadı! Maliyeti dudak uçuklattı

Cem Yılmaz birlikteliğiyle magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, önceki gün Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını paylaştı.

  • 2
  • 76
Serenay Sarıkaya kıyafetine servet harcadı! Maliyeti dudak uçuklattı

Sık sık pahalı kombinlerle karşımıza çıkan Serenay Sarıkaya köpeğiyle verdiği karantina pozu için servet harcadı.

  • 3
  • 76
Serenay Sarıkaya kıyafetine servet harcadı! Maliyeti dudak uçuklattı

İşte Serenay Sarıkaya'nın tayt - bluz kombininin maliyeti…

  • 4
  • 76
Serenay Sarıkaya kıyafetine servet harcadı! Maliyeti dudak uçuklattı

Serenay'ın bu karedeki;

Gözlüğü 1.625 TL,
Küpesi 7.735 TL,
Kolyesi 80.845 TL.

  • 5
  • 76
Serenay Sarıkaya kıyafetine servet harcadı! Maliyeti dudak uçuklattı

Bluzu 646 TL,
Taytı 590 TL.
Hepsi toplam 91 bin 441 TL