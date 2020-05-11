Serenay Sarıkaya kıyafetine servet harcadı! Maliyeti dudak uçuklattı

Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Serenay Sarıkaya, güzelliği kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında şıklığıyla göz dolduran Sarıkaya, günlük kıyafetlerinde de şıklığı bırakmıyor. Son olarak bahçede köpeğiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, bu kez kıyafetine harcadığı parayla gündeme geldi. Çimler üzerine çekilmiş pozu için servet harcayan Serenay Sarıkaya şaşırttı. İşte Serenay Sarıkaya'nın çimlerin üzerinde verdiği pozun maliyeti...