Serenay Sarıkaya ile yakalanan Cem Yılmaz sorular karşısında sert çıktı

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, bir süre önce 'birlikte' oldukları iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde aşk iddialarını yalanlayan ikilinin Atina'daki tatilinden fotoğrafları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Bugün tek başına Türkiye'ye gelen Cem Yılmaz gelir gelmez magazincilere yakalandı. Serenay Sarıkaya hakkındaki sorulara sinirlenen ünlü komedyen, kendisini görüntüleyen kişiye 'sen kimsin' diyerek sert tepki gösterdi.