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Serenay Sarıkaya hakkındaki tüm bildiklerinizi unutun!

Son dönemin parlayan yıldızlarından Serenay Sarıkaya'nın hakkındaki en ince detay bile merak ediliyor desek yeridir... Yaşından, sevgilisine, boyuna, annesine, kilosuna hatta nereli olduğuna kadar her bilgi merak edilen Serenay Sarıkaya öte yandan sosyal medya paylaşımlarıyla da adından bolca söz ettiriyor. Fiziğiyle magazin gündeminin en üst sıralarında yer alan Serenay Sarıkaya, doğuştan avantajlı olanlardan. Uzun boyu ile pek kişiyi kıskandırıyor diyebiliriz. İşte Serenay Sarıkaya ve diğer ünlü isimlerin boyları...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 14:05
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Serenay Sarıkaya hakkındaki tüm bildiklerinizi unutun!

Serenay Sarıkaya çocuk yaşta başladığı oyunculuk serüvenine uzun zamandır yalnızca reklam filmleriyle devam ediyor. Serenay Sarıkaya oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başlamış olsa bile o dönemlerde de kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. İşte Serenay Sarıkaya ve diğer ünlü isimlerin boyları...

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Serenay Sarıkaya hakkındaki tüm bildiklerinizi unutun!

OKTAY KAYNARCA - 176 CM

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Serenay Sarıkaya hakkındaki tüm bildiklerinizi unutun!

ENGİN ÖZTÜRK - 184 CM

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Serenay Sarıkaya hakkındaki tüm bildiklerinizi unutun!

PELİN KARAHAN - 160 CM

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Serenay Sarıkaya hakkındaki tüm bildiklerinizi unutun!

BARIŞ ARDUÇ - 187 CM