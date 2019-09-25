25 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Serenay Sarıkaya fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!

Serenay Sarıkaya Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Yer aldığı Alice Müzikali ile son dönemlerin en beğenilen oyuncuları arasına giren Serenay Sarıkaya Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarının dikkatini çekti. Hayranları onu sosyal medyada da takip ederken, yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı. Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallamasının ardından özel hayatı mercek altına alındı. Nereli olduğu merak edilen Serenay Sarıkaya, bilindiği gibi göçmen çıkmadı. Peki Serenay Sarıkaya aslen nereli?

Giriş Tarihi: 25.09.2019 13:12 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 13:17
  • 1
  • 105
Serenay Sarıkaya fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!

Serenay Sarıkaya Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Hayranları onu sosyal medyada da takip ederken, yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı.

  • 2
  • 105
Serenay Sarıkaya fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!

Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallamasının ardından özel hayatı mercek altına alındı. Nereli olduğu merak edilen Serenay Sarıkaya, bilindiği gibi göçmen çıkmadı. Peki Serenay Sarıkaya aslen nereli?

  • 3
  • 105
Serenay Sarıkaya fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!

Furkan Palalı - Konya

  • 4
  • 105
Serenay Sarıkaya fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!

Aleyna Tilki - Trabzon/Of

  • 5
  • 105
Serenay Sarıkaya fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!

Özgür Çevik - Ankara