Serenay Sarıkaya fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!

Serenay Sarıkaya Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Yer aldığı Alice Müzikali ile son dönemlerin en beğenilen oyuncuları arasına giren Serenay Sarıkaya Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarının dikkatini çekti. Hayranları onu sosyal medyada da takip ederken, yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı. Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallamasının ardından özel hayatı mercek altına alındı. Nereli olduğu merak edilen Serenay Sarıkaya, bilindiği gibi göçmen çıkmadı. Peki Serenay Sarıkaya aslen nereli?