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Seren Serengil’in hizmetlisini darbettiği iddia edilmişti! Kamera görüntüleri ortaya çıktı
Seren Serengil ve menajeri Mustafa Tohma'nın, koronavirüs korkusu nedeniyle Özbekistan uyruklu hizmetlisi Gulnoza Mamatova'yı darp ettikleri ve ormana bıraktıkları iddia edilmişti. Gulnoza Mamatova Serengil ve menajeri hakkında şikayetçi olurken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Seren Serengil ve menajeri Mustafa Tohman'ın hizmetli Gulnoza Mamatova'yı bıraktıkları yerin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 10.04.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 11:15
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