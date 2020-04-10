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Seren Serengil’in hizmetlisini darbettiği iddia edilmişti! Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Seren Serengil ve menajeri Mustafa Tohma'nın, koronavirüs korkusu nedeniyle Özbekistan uyruklu hizmetlisi Gulnoza Mamatova'yı darp ettikleri ve ormana bıraktıkları iddia edilmişti. Gulnoza Mamatova Serengil ve menajeri hakkında şikayetçi olurken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Seren Serengil ve menajeri Mustafa Tohman'ın hizmetli Gulnoza Mamatova'yı bıraktıkları yerin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.04.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 11:15
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Seren Serengil’in hizmetlisini darbettiği iddia edilmişti! Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Yanında çalışan hizmetlisi Gulnoza Mamatova'yı koronavirüs nedeniyle çıkan tartışma sırasında darp etmekle suçlanan Seren Serengil ve menajeri Mustafa Tohma'nın hizmetliyi arabayla bıraktığı yerin kamera görüntüsü soruşturma dosyasına girdi. Ayrıca soruşturmayı yürüten savcılık, Seren Serengil ve Mustafa Tohma'nın şüpheli, Gulnoza Mahatova'nın ise müşteki sıfatıyla ifadelerini de aldı. Serengil, ifadesinde darp ve hakaret suçlamasını kabul etmeyerek Mamatova'nın kendisine hakaret ettiğini öne sürdü ve ondan şikayetçi oldu. Mamatova, izin kullanmak istediği için Serengil ile tartıştıklarını, Serengil'in kendisini darp ettiği iddiasını tekrarladı.

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Seren Serengil’in hizmetlisini darbettiği iddia edilmişti! Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Özbekistan vatandaşı hizmetlisi tarafından şikayet edilen Seren Serengil ve menajeri Mustafa Tohma, önce emniyette, ardından da savcılıkta ifade verdiler. Şikayet üzerine Beykoz Asayiş Şube ve soruşturmayı yürüten Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Serengil, iddiaları yalanladı. İfadesinde, Özbek asıllı hizmetlisi şikayetçi Gulnoza Mamatova'nın yanında 4 aydır çalıştığını söyleyen Serengil'in, olay günü evinde dezenfektasyon çalışması olduğunu söyledi. Mamatova'nın aynı gün izin kullanmak istediğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını söyleyen Serengil, "Toplu taşıma olmadığını, taksi bulamayacağını söyledim. Dışarıda salgın olduğunu, toplu taşıma araçlarına binersen bir daha burada çalışamayacağını söyledim. Israr etti, gitmesine izin verdim. Toplu taşıma aracına bineceği bir noktaya kendim bıraktım. Hatta menajerim kendisine para verdi" dedi.

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Seren Serengil’in hizmetlisini darbettiği iddia edilmişti! Kamera görüntüleri ortaya çıktı

BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİ İŞARET ETTİ

Serengil, olayın planlı bir şekilde organize edildiğini iddia ederek, "Gulnoza Mamatova daha evdeyken 'sizi her yere şikayet edeceğim, sizi rezil edeceğim. Basına bildireceğim' dedi. Daha sonra yaptığım araştırmada, Gülnaz Hanım'ın, maaşı yatırmamız için verdiği hesap numarasının boşanma sürecinde olduğum eşim Yaşar İpek'in yakın arkadaşının eşine ait olduğunu tespit ettik. Olayın olduğu akşam eşimin arkadaşı avukatımı aradı ve Mamatova hakkında şikâyetçi olmamamız için tehditvari konuştu" dedi.

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Seren Serengil’in hizmetlisini darbettiği iddia edilmişti! Kamera görüntüleri ortaya çıktı

SERENGİL DE ŞİKAYETÇİ OLDU

İzin tartışması nedeniyle Mamatova'nın kendisine hakaret ettiğini savunan Serengil, "Eve gelen insanların yanında sanatçı kişiliğimi kötüye yorumlatmak amacıyla bu şekilde rezillik çıkararak bu olayı kurgulamıştır. Kendisinin başkaları tarafından yönlendirildiğini düşünüyorum. Ben de Gulnoza ve onunla işbirliği yapanlardan şikayetçiyim" dedi.
Serengil, evi dezenfekte edildiği için evde durmak istemediğini, bu nedenle araca bindiğini söyledi. Serengil, Mamatova tarafından öne sürülen iddiaların hiçbirini yapmadığını ifade etti.

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Seren Serengil’in hizmetlisini darbettiği iddia edilmişti! Kamera görüntüleri ortaya çıktı

MENAJERİ DE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Seren Serengil'in menajeri Mustafa Tohma ise ifadesinde, Serengil'in şikayetçi Mamatova'ya herhangi bir müdahalesi olmadığını söyledi. Mamatova'yı zorla alıkoymadıklarını savunan Tohma, "Taksiye binmesi için kendisine bir miktar para verdim. İfadesinde belirttiği gibi 155'i araması üzerine elinden telefonunu almadım. Seren Serengil'in de herhangi bir hakaret ve kasten yaralama eylemine şahit olmadım. Seren Serengil ile bu şahıs hiçbir şekilde yan yana gelmedi" dedi.