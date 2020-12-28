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Seren Serengil'den kötü haber! Hastalığını duyurdu

Uzun süredir 'Söylemezsem Olmaz' programıyla izleyiciler karşısına çıkan Seren Serengil, önceki gün hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi veren Serengil, 46 kiloya kadar düştüğünü ve ameliyat olması gerektiğini açıkladı. Serengil, ameliyat olmaması durumunda yaza sağ çıkamayacağını belirtti.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 08:56
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Seren Serengil'den kötü haber! Hastalığını duyurdu

Bir süredir 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil'den sağlık sorunları yaşadığını duyurdu.

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Seren Serengil'den kötü haber! Hastalığını duyurdu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Serengil, yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

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Seren Serengil'den kötü haber! Hastalığını duyurdu

Seren Serengil, paylaşımında; "Sevgili canlarım, o kadar merak edenim ve sevenim varmış ki insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş... Ben maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi" dedi.

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Seren Serengil'den kötü haber! Hastalığını duyurdu

"46 KİLOYA DÜŞTÜM"

"46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum... Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı, şu aşamada kaldırır mı vücut. Bunun kararı için salı günü tekrar tetkiklerim yapılacak."

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Seren Serengil'den kötü haber! Hastalığını duyurdu

Serengil, sözlerine; "Bazen aylarca yoğun bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım... Dualarınızla yine bunu da atlatacağım. İyiyim. Dinleniyorum, serum takılıyor. İyi olacağım İnşallah..." diye devam etti.