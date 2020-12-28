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Seren Serengil'den kötü haber! Hastalığını duyurdu
Uzun süredir 'Söylemezsem Olmaz' programıyla izleyiciler karşısına çıkan Seren Serengil, önceki gün hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi veren Serengil, 46 kiloya kadar düştüğünü ve ameliyat olması gerektiğini açıkladı. Serengil, ameliyat olmaması durumunda yaza sağ çıkamayacağını belirtti.
Giriş Tarihi: 28.12.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 08:56
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