Seren Serengil’den kendisini tehdit eden Aygün Aydın’a Cüneyt Arkın’lı yanıt!

Hakan Sabancı ile mesajlaşmalarını ifşa eden Aygün Aydın, kendisini eleştiren Söylemezsem Olmaz sunucularını tehdit etti. Sosyal medyadan yayınladığı video ile hakaretler eden Aydın, Seren Serengil'i 'seni döverim ceza mı da çekerim' diyerek tehditler yağdırdı. Aygül'e sosyal medya üzerinden cevap veren Serengil, usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın canlandırdığı karakterlere işaret ederek göndermede bulundu. Serengil, dava açacağını da ima etti.