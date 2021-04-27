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Haberler Galeri Seren Serengil’den kendisini tehdit eden Aygün Aydın’a Cüneyt Arkın’lı yanıt!

Seren Serengil’den kendisini tehdit eden Aygün Aydın’a Cüneyt Arkın’lı yanıt!

Hakan Sabancı ile mesajlaşmalarını ifşa eden Aygün Aydın, kendisini eleştiren Söylemezsem Olmaz sunucularını tehdit etti. Sosyal medyadan yayınladığı video ile hakaretler eden Aydın, Seren Serengil'i 'seni döverim ceza mı da çekerim' diyerek tehditler yağdırdı. Aygül'e sosyal medya üzerinden cevap veren Serengil, usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın canlandırdığı karakterlere işaret ederek göndermede bulundu. Serengil, dava açacağını da ima etti.

Giriş Tarihi: 27.04.2021 14:57 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 15:00
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Seren Serengil’den kendisini tehdit eden Aygün Aydın’a Cüneyt Arkın’lı yanıt!

Hakan Sabancı ile flört ederken Sabancı'nın başka kızları beğenmesi üzerine çileden çıkan Aygün Aydın, yaptığı açıklamalarla uzun süre gündem olmuştu. Sabancı'nın mesajlarını ifşa eden ve ardından üst üste açıklamalar yapan Aydın, şimdi ise Söylemezsem Olmaz sunucularını hedef aldı.

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Seren Serengil’den kendisini tehdit eden Aygün Aydın’a Cüneyt Arkın’lı yanıt!

Serengil'in canlı yayında Hakan Sabancı'nın çıplak fotoğraflarını başkalarına attığını iddia etmesi üzerine çıldıran Aygün Aydın, Instagram hesabında yayınladığı videoda sert ifadeler kullandı.

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Seren Serengil’den kendisini tehdit eden Aygün Aydın’a Cüneyt Arkın’lı yanıt!

Seren Serengil ise kendisi için "Git botokslarını düzelttir önce" diyen Aygün Aydın'ın paylaşımlarına kayıtsız kalmadı. Serengil, sosyal medya hesabında konuya ilişkin paylaşımlarda bulundu.

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Seren Serengil’den kendisini tehdit eden Aygün Aydın’a Cüneyt Arkın’lı yanıt!

Ünlü sunucu, Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı paylaşımda "49 tane ok yiyip yıkılmayan Cüneyt Arkın gibi olduk… Her şey vız gelip tırıs gidiyor…" ifadelerini kullandı.

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Seren Serengil’den kendisini tehdit eden Aygün Aydın’a Cüneyt Arkın’lı yanıt!

Art arda paylaşımlarda bulunan Seren Serengil, dava açacağını belirterek şunları söyledi: "Kazandığımız hakaret davalarından elde ettiğimiz parayı tüm ekip arkadaşlarımı Bali'ye davet ederek değerlendireceğim. Bu sefer herhangi bir yere bağışlamayacağım, çatır çatır yemek istiyorum"