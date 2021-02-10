Seren Serengil'den Buse Varol hakkında skandal açıklama! ‘Kendini garantiye aldı...’

Seren Serengil, "Ali'nin (Alişan) hakkını neden verelim, çünkü karısına çok iyi bir hamilelik geçirtti, el üstünde tuttu. Ailesine çok düşkün olmasına rağmen kızın her dediği yapılıyor, her istediği alınıyor. Kız hayatında görebileceği en iyi şartlarda yaşıyor. Çok da iyi ve tanınan bir oyuncu değildi zaten."