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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Seren Serengil'den Buse Varol hakkında skandal açıklama! ‘Kendini garantiye aldı...’ Seren Serengil'den Buse Varol hakkında skandal açıklama! ‘Kendini garantiye aldı...’
Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil, Buse Varol hakkında skandal açıklamalara imza attı. Geçtiğimiz günler ikinci çocuğunu kucağına alan Varol hakkında konuşan Serengil, "Alişan'la evlenerek kendini garantiye aldı" ifadelerini kullandı. Ünlü yorumcunun bu sözleri sosyal medyada tepki topladı.
Giriş Tarihi: 10.02.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 12:43
"Söylemezsem Olmaz" programında sunuculuk yapan ve her açıklamasıyla gündem olan Seren Serengil, bu kez Buse Varol'u hedef aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz günlerde doğum yapan Varol hakkında konuşan Serengil, açıklamalarıyla tepki topladı.
"EVLENEREK HAYATINI GARANTİ ALDINA ALDI"
Bircan Bali'nin "Alişan'ı seversiniz sevmezsiniz ama babalığına da laf söyletmeyiz" demesinin üzerine araya giren Seren Serengil, olay bir yorumda bulundu.
Seren Serengil, "Ali'nin (Alişan) hakkını neden verelim, çünkü karısına çok iyi bir hamilelik geçirtti, el üstünde tuttu. Ailesine çok düşkün olmasına rağmen kızın her dediği yapılıyor, her istediği alınıyor. Kız hayatında görebileceği en iyi şartlarda yaşıyor. Çok da iyi ve tanınan bir oyuncu değildi zaten."
"Ali'yle evlenerek hayatını garanti altına aldı. Ali'yle mutlu ve güzel bir evliliği var. Bence Ali çok iyi bir eş, örnek alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Seren Serengil'in bu sözleri sosyal medyada tepki çekti.