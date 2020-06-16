Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi! Söyledikleri şoke etti

"ARABALARIN MOTOR SESLERİNİ DUYMUYORUM"

Yapılan paylaşımlara sessiz kalamayan Seren Serengil ise Instagram hesabından "Hadi" diyerek yayınladığı videosunda "O kadar güzel bir hayatım, dostlarım var ki, burası orman olduğundan kuş sesleri, huzur, içsel huzur o da ayrı o nedenle kapımın önünden geçen bu sessizliği kıskanan arabaların motor seslerini duymuyorum" yazdı.