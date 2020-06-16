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Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi! Söyledikleri şoke etti
Seren Serengil ile Lerzan Mutlu yeniden karşı karşıya geldi. Instagram üzerinden karşılıklı paylaşımlar yapan Seren Serengil ve Lerzan Mutlu, birbirlerine karşı ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Geçmişte Seren Serengil ve annesinin uyuşturucudan tutuklanmasından bahseden Lerzan Mutlu'nun gönderisine sessiz kalamayan Seren Serengil ise bel altı ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 16.06.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 15:47
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