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Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi! Söyledikleri şoke etti

Seren Serengil ile Lerzan Mutlu yeniden karşı karşıya geldi. Instagram üzerinden karşılıklı paylaşımlar yapan Seren Serengil ve Lerzan Mutlu, birbirlerine karşı ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Geçmişte Seren Serengil ve annesinin uyuşturucudan tutuklanmasından bahseden Lerzan Mutlu'nun gönderisine sessiz kalamayan Seren Serengil ise bel altı ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 16.06.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 15:47
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Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi! Söyledikleri şoke etti

Yaptığı açıklamalarla dönem dönem magazin gündemine gelen Lerzan Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Seren Serengil'i hedef aldı. Ağır hakaretlerde bulunan Mutlu'nun paylaşımına Serengil'den yanıt gecikmedi. Lerzan Mutlu'nun gönderisine sessiz kalamayan Seren Serengil ise bel altı ifadeler kullandı.

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Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi! Söyledikleri şoke etti

YILLAR ÖNCE YAŞANANLARI GÜNDEME GETİRDİ

Seren Serengil'in geçmişte yaptığı bir itiraftan yola çıkarak paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, "Bir arkadaşım göndermiş bugünün bilmecesi diye; başkalarıyla evliyken iki kızını çocuklarını bırakıp başka bir adama kaçan, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük 'kavasakisi' ve Türkiye'de yemediği evli adam kalmayan, eskinin meşhur uyuşturucu kaçakçısı ve onun zavallı kızı kimdir bilin bakalım?" dedi.

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Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi! Söyledikleri şoke etti

"ZAVALLI, CAHİL, DÖNEK"

Hızını alamayan şarkıcı Lerzan Mutlu "Bir video gelecek bekleyin! Sil yalvarırım mesajlarınla birlikte birazcık daha eğlen! Şizofren, mitoman, hayal dünyasında yaşayan zavallı! İnsanlara iyilik yapmayın! K.mı öpmen gerekirdi zavallı, cahil, dönek" şeklinde bir paylaşım daha yaptı.

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Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi! Söyledikleri şoke etti

"ARABALARIN MOTOR SESLERİNİ DUYMUYORUM"

Yapılan paylaşımlara sessiz kalamayan Seren Serengil ise Instagram hesabından "Hadi" diyerek yayınladığı videosunda "O kadar güzel bir hayatım, dostlarım var ki, burası orman olduğundan kuş sesleri, huzur, içsel huzur o da ayrı o nedenle kapımın önünden geçen bu sessizliği kıskanan arabaların motor seslerini duymuyorum" yazdı.

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Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi! Söyledikleri şoke etti

SEREN SERENGİL VE LERZAN MUTLU GEÇMİŞTE NE YAŞADI?

Lerzan Mutlu yıllar önce Oya Aydoğan'la birlikte bir programda sunuculuk yapmıştı. Ünlü oyuncu Oya Aydoğan, 8 Mayıs 2016'da aort damarı yırtılması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 15 Mayıs 2016 tarihinde yaşamını yitirmişti. O dönem Deniz Akkaya ile program yapan Seren Serengil ise Aydoğan'ın yakın arkadaşı Pınar Bent'i konuk almıştı. Programda Aydoğan'ın ölüm sebebini stres olarak açıklayan Bent, yaşadığı stresin nedeninin sorumlusu olarak ise Lerzan Mutlu'yu göstermişti.