Seren Serengil 34 bedenin altına düştü!

Ünlü şarkıcı, "Alkol ve sigara zaten kullanmıyorum. Ama benim de bir kötü huyum var, su içememek. Sekiz yaşındayken musluktan gelen paslı suyu gördüm, o gün bugündür su içmiyorum, iğreniyorum. Tabii su içmemek de kolay kilo alma sebebi. Bu sürecin sonunda gastrik bypass oldum. Bu son ameliyat çok yordu beni. Çok fazla kilo kaybettim, etmeye de devam ediyorum" dedi.