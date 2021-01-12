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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Seren Serengil 34 bedenin altına düştü!
Geçirdiği ameliyat sonra hızla kilo veren Seren Serengil, geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılmıştı. Ciddi sağlık sorunları yaşayan 49 yaşındaki şarkıcı, son durumu hakkında bilgi verdi. 46 kiloya kadar düştüğünü söyleyen Serengil, 34 beden kıyafetleri bile giyemediğini söyledi.
Giriş Tarihi: 12.01.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 15:36
Geçirdiği gastrik bypass ameliyatı nedeniyle hızla kilo veren ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı. 49 yaşındaki şarkıcı ve sunucu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Seren Serengil, "İlk kez altı yıl önce mide ameliyatı geçirdim. Gayet rahat ve sağlıklı şekilde kilo vermiştim. Çocuk yapmak istedim. Bunun için bir seneye yakın hormon aldım. Hormon tedavisi yüzünden verdiğim kiloların 15'i geri geldi. Maalesef ani stres sonucu düşük yaptım. Evden dışarı çıkmadım. Sabahtan akşama kadar çikolata yiyor, kola içiyordum. İkinci operasyon fikri de düşükten sonra gelişti. Bir an önce kilo vermek, işime konsantre olmak için bu kararı aldım" diyerek, ikinci ameliyat hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.
"KİLO KAYBETMEYE DEVAM EDİYORUM"
Son dönemde ciddi sağlık sorunları yaşayan ve "46 kiloya düştüğü" haberleri ile sevenlerini üzen Serengil, Hürriyet gazetesinden Tülay Demir'e verdiği röportajda, tedavi sürecini ve son durumunu açıkladı.
Ünlü şarkıcı, "Alkol ve sigara zaten kullanmıyorum. Ama benim de bir kötü huyum var, su içememek. Sekiz yaşındayken musluktan gelen paslı suyu gördüm, o gün bugündür su içmiyorum, iğreniyorum. Tabii su içmemek de kolay kilo alma sebebi. Bu sürecin sonunda gastrik bypass oldum. Bu son ameliyat çok yordu beni. Çok fazla kilo kaybettim, etmeye de devam ediyorum" dedi.
"EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI"
"TV yıldızıyım ve bedenimi, fiziğimi iyi, formda tutmak zorundayım. TV olduğunuz kilonun üstüne en az beş kilo koyuyor. Dolayısıyla 52 kilo olmam gerekiyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı, 46 kiloya kadar düştüm. Her yemekten sonra başım dönüyor, midem bulanıyor, kusuyordum. Yürürken düşüyorum, kaburgam en ufacık bir harekette çatlayabiliyor. Kemiklerde su kalmamış. Haddinden fazla zayıfladım."