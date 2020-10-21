Şeref Sözü’nün yıldızı Tolgahan Sayışman’ın oğlu gündem oldu! İşte Efehan…

Şeref Sözü dizisinde canlandırdığı Cihan Adabeyli karakteriyle ekranlara geri dönen Tolgahan Sayışman kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. 2017 yılında güzel oyuncu Almeda Abazi ile dünyaevine giren Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz yıl oğlu Efehan'ı kucağına aldı. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin oğlu Efehan'ın fotoğrafları dikkat çekti. İşte Tolgahan Sayışman ve ünlülerin merak edilen çocukları...