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Haberler Galeri Şeref Sözü’nün yıldızı Tolgahan Sayışman’ın oğlu gündem oldu! İşte Efehan…

Şeref Sözü’nün yıldızı Tolgahan Sayışman’ın oğlu gündem oldu! İşte Efehan…

Şeref Sözü dizisinde canlandırdığı Cihan Adabeyli karakteriyle ekranlara geri dönen Tolgahan Sayışman kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. 2017 yılında güzel oyuncu Almeda Abazi ile dünyaevine giren Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz yıl oğlu Efehan'ı kucağına aldı. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin oğlu Efehan'ın fotoğrafları dikkat çekti. İşte Tolgahan Sayışman ve ünlülerin merak edilen çocukları...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 16:51
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Şeref Sözü’nün yıldızı Tolgahan Sayışman’ın oğlu gündem oldu! İşte Efehan…

Şeref Sözü dizisiyle ekranlara geri dönen Tolgahan Sayışmaz özel hayatıyla araştırma konusu oldu. 2017 yılında Almeda Abazi ile nikah masasına oturan ve geçtiğimiz yıl oğlu Efehan'ı kucağına alan Tolgahan Sayışman, oğlunun fotoğraflarıyla dikkat çekti. İşte Tolgahan Sayışman ve ünlülerin merak edilen çocukları...

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Şeref Sözü’nün yıldızı Tolgahan Sayışman’ın oğlu gündem oldu! İşte Efehan…

TOLGAHAN SAYIŞMAN VE OĞLU EFEHAN SAYIŞMAN

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Şeref Sözü’nün yıldızı Tolgahan Sayışman’ın oğlu gündem oldu! İşte Efehan…

NECATİ ŞAŞMAZ'IN OĞLU ALİ NADİR ŞAŞMAZ

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Şeref Sözü’nün yıldızı Tolgahan Sayışman’ın oğlu gündem oldu! İşte Efehan…

NECATİ ŞAŞMAZ'IN OĞLU ALİ NADİR ŞAŞMAZ

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Şeref Sözü’nün yıldızı Tolgahan Sayışman’ın oğlu gündem oldu! İşte Efehan…

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