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Serdar Ortaç’ın sahanda yumurta krizi! Annesini bile aradı...
Corona virüs salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır evinde karantina olan Serdar Ortaç bu süreçte sosyal medyadan yaptığı paylaşımları arttırdı. Hayatına dair şaşırtan açıklamalarda bulunan Ortaç, son olarak sahanda yumurta nedeniyle yaşadığı krizi anlattı.
Giriş Tarihi: 14.05.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 15:30
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Serdar Ortaç’ın sahanda yumurta krizi! Annesini bile aradı…
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Serdar Ortaç’ın sahanda yumurta krizi! Annesini bile aradı…
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Serdar Ortaç’ın sahanda yumurta krizi! Annesini bile aradı…
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- 8
Serdar Ortaç’ın sahanda yumurta krizi! Annesini bile aradı…
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Serdar Ortaç’ın sahanda yumurta krizi! Annesini bile aradı…