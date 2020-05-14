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Serdar Ortaç’ın sahanda yumurta krizi! Annesini bile aradı...

Corona virüs salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır evinde karantina olan Serdar Ortaç bu süreçte sosyal medyadan yaptığı paylaşımları arttırdı. Hayatına dair şaşırtan açıklamalarda bulunan Ortaç, son olarak sahanda yumurta nedeniyle yaşadığı krizi anlattı.

Giriş Tarihi: 14.05.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 15:30
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Serdar Ortaç’ın sahanda yumurta krizi! Annesini bile aradı…
Serdar Ortaç’ın sahanda yumurta krizi! Annesini bile aradı…

Serdar Ortaç, sosyal medyadan özellikle sağlık çalışanlarına destek vermek için canlı yayınlar yaptığını vurgularken, hayranlarına 15 yeni besteye imza attığının müjdesini verdi.

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Serdar Ortaç’ın sahanda yumurta krizi! Annesini bile aradı…
Serdar Ortaç’ın sahanda yumurta krizi! Annesini bile aradı…

50 yaşındaki popçunun, "Karantina günlerinde herkes usta birer aşçı oldu. Siz de yemek yapıyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıt herkesi şaşırttı.

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Serdar Ortaç’ın sahanda yumurta krizi! Annesini bile aradı…
Serdar Ortaç’ın sahanda yumurta krizi! Annesini bile aradı…

"30 yıldır yalnız yaşıyorum, evliliğimi saymazsak. Hiç yemek yapmayı bilmem, çay demlemeyi bile bilmiyorum. Bu karantina döneminde canım sahanda yumurta istedi."

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Serdar Ortaç’ın sahanda yumurta krizi! Annesini bile aradı…
Serdar Ortaç’ın sahanda yumurta krizi! Annesini bile aradı…

"Annemi aradım; 'Sahanda yumurta yapacağım. Bir yere vurunca yumurta kırılıyor, sonrasında da onu pişiriyoruz. Bu kadar değil mi?' diye sordum. O da, 'Evet sadece bu kadar' dedi."

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Serdar Ortaç’ın sahanda yumurta krizi! Annesini bile aradı…
Serdar Ortaç’ın sahanda yumurta krizi! Annesini bile aradı…

"Bana sahana yağ koymam gerektiğini söylemedi. Ben de bilmiyorum tabii. Onun için sahana su koydum. Suyu da biraz fazla koymuşum, üstüne yumurtayı kırdım. Doğaldır ki sonra da onu döktüm. Yani kısacası anlayacağın benim yemek maceram çabuk bitti."