13 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan Kaan Kalyon ile aşk yaşamaya başladı

Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren İrlandalı model Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı. Serdar Ortaç'la ayrılığının ardından bir süredir yalnız olan Loughnan'ın iş insanı Kaan Kalyon ile aşk yaşamaya başladığı öğrenildi. Peki, Kaan Kalyon kimdir? Kaan Kalyon kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, Kaan Kalyon hakkında merak edilenler!

Giriş Tarihi: 13.02.2020 12:47 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 12:56
  • 1
  • 8
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan Kaan Kalyon ile aşk yaşamaya başladı

Chloe Loughnan ile aşk yaşadığı iddia edilen Kaan Kalyon magazin gündemine oturdu. İrlandalı model Chloe Loughnan 2014 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Serdar Ortaç ile evliliğni geçtiğimiz yıl tek celsede bitirmişti. Bir süredir yalnız olan olduğu bilininen modelin iş insanı Kaan Kalyon ile ilişki yaşamaya başladığı öğrenildi.

  • 2
  • 8
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan Kaan Kalyon ile aşk yaşamaya başladı

CHLOE'NİN YALNIZLIĞI BİTTİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; Chloe Loughnan ve Kaan Kalyon, İstanbul Emirgan'daki bir mekanda yakın arkadaşlarının aracılığıyla tanıştırıldı.

  • 3
  • 8
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan Kaan Kalyon ile aşk yaşamaya başladı

İlk günden yakınlaşan ikili, gecenin ilerleyen saatlerinde sarmaş dolaş dans etti. Yeni bir ilişkiye başlayan Loughnan ve Kalyon dün akşam yine aynı mekana gitti.

  • 4
  • 8
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan Kaan Kalyon ile aşk yaşamaya başladı

SERDAR DA YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Bunun yanı sıra Loughnan ile boşanan Serdar Ortaç'ın da yalnızlığı 6 ay sürdü. Ortaç, bir süre önce meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisinden bahseden Ortaç, "Yeni bir parça için bir araya geldik ama aramızdaki enerji çok yüksekti. Bu da ikimiz için aşka dönüştü şu an çok mutluyuz" dedi.

İŞTE SERDAR ORTAÇ'IN YENİ SEVGİLİSİ

  • 5
  • 8
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan Kaan Kalyon ile aşk yaşamaya başladı