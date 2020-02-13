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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan Kaan Kalyon ile aşk yaşamaya başladı
Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren İrlandalı model Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı. Serdar Ortaç'la ayrılığının ardından bir süredir yalnız olan Loughnan'ın iş insanı Kaan Kalyon ile aşk yaşamaya başladığı öğrenildi. Peki, Kaan Kalyon kimdir? Kaan Kalyon kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, Kaan Kalyon hakkında merak edilenler!
Giriş Tarihi: 13.02.2020 12:47 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 12:56
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