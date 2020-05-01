Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan ayrılığının nedeni Merve Şentürk ile arkadaşlığı mı?

Serdar Ortaç 5 yıl evli kaldığı Chloe Loughnan'dan ile geçtiğimiz yıl tek celsede boşanmıştı. Ayrılığına dair pek çok iddia ortaya atılmış ancak ikili boşanma nedenine dair net bir açıklamada bulunmamıştı. Serdar Ortaç'ın ani ayrılık kararı almasının nedeni olarak yeni bir iddia ortaya atıldı. Serdar Ortaç'ın evliliği Chloe Loughnan'ın arkadaşı Merve Şentürk yüzünden mi bitti? İşte detaylar...