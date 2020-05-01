01 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan ayrılığının nedeni Merve Şentürk ile arkadaşlığı mı?

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan ayrılığının nedeni Merve Şentürk ile arkadaşlığı mı?

Serdar Ortaç 5 yıl evli kaldığı Chloe Loughnan'dan ile geçtiğimiz yıl tek celsede boşanmıştı. Ayrılığına dair pek çok iddia ortaya atılmış ancak ikili boşanma nedenine dair net bir açıklamada bulunmamıştı. Serdar Ortaç'ın ani ayrılık kararı almasının nedeni olarak yeni bir iddia ortaya atıldı. Serdar Ortaç'ın evliliği Chloe Loughnan'ın arkadaşı Merve Şentürk yüzünden mi bitti? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 11:24
  • 1
  • 11
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan ayrılığının nedeni Merve Şentürk ile arkadaşlığı mı?

Serdar Ortaç, 2014 yılında dünyaevine girdiği İrlandalı model Chloe Loughnan ile geçtiğimiz yıl tek celsede boşanmıştı.

  • 2
  • 11
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan ayrılığının nedeni Merve Şentürk ile arkadaşlığı mı?

Posta'nın haberine göre; Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bulduğu her fırsatta Miami'ye gider ve orada yaşayan arkadaşı Merve Şentürk'ün evinde kalırdı.

  • 3
  • 11
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan ayrılığının nedeni Merve Şentürk ile arkadaşlığı mı?

Miami'nin çılgın eğlencelerinde kız kıza sabahın ilk ışıklarına kadar gezer tozarlardı.

  • 4
  • 11
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan ayrılığının nedeni Merve Şentürk ile arkadaşlığı mı?

İkili, 14 Ekim 2018'de 'Miami Sea Spice' adlı kulübün 'happy hour' denilen akşamüstü partisinden çıktıktan sonra Merve'nin alkollü kullandığı motosikletle kaza geçirmiş, Chloe hastanelik olmuştu.

  • 5
  • 11
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan ayrılığının nedeni Merve Şentürk ile arkadaşlığı mı?

İki sıkı dost Miami gecelerinde çılgın ve sıra dışı kulüplerde gönüllerince eğleniyorlarmış. Merve'nin eşi Ersun, çılgın gece hayatına kendini kaptıran eşinden, Chloe ile samimi arkadaşlığına mani olamadığı için boşanmış.