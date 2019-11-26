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Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 3 ay önce boşanmıştı! Yeniden evet dedi

3 ay önce evliliklerini sonlandıran Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan hakkındaki iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. 'Gel Konuşalım' programında ortaya atılan iddiaya göre, ikili 3 hafta önce yeniden bir araya geldi ve ünlü şarkıcı eski eşine yeniden evlilik teklif etti. Loughnan'ın ise teklife sıcak baktığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 26.11.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 12:30
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Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 3 ay önce boşanmıştı! Yeniden evet dedi

Beş yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın daha önce hayatlarına başka kişilerle devam ettikleri yönünde haberler çıkmıştı.

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Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 3 ay önce boşanmıştı! Yeniden evet dedi

Ancak her defasında bu haberleri yalanlayan ikili için bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 3 ay önce boşanmıştı! Yeniden evet dedi

'Gel Konuşalım' programının sunucusu Cengiz Semercioğlu'nun iddiasına göre; Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 3 hafta önce buluştu ve ünlü şarkıcı, eski eşine yeniden evlilik teklif etti.

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Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 3 ay önce boşanmıştı! Yeniden evet dedi

Güzel mankenin de teklife sıcak baktığı belirtildi.

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Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 3 ay önce boşanmıştı! Yeniden evet dedi