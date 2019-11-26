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Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 3 ay önce boşanmıştı! Yeniden evet dedi
3 ay önce evliliklerini sonlandıran Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan hakkındaki iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. 'Gel Konuşalım' programında ortaya atılan iddiaya göre, ikili 3 hafta önce yeniden bir araya geldi ve ünlü şarkıcı eski eşine yeniden evlilik teklif etti. Loughnan'ın ise teklife sıcak baktığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 26.11.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 12:30
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