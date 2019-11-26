Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 3 ay önce boşanmıştı! Yeniden evet dedi

3 ay önce evliliklerini sonlandıran Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan hakkındaki iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. 'Gel Konuşalım' programında ortaya atılan iddiaya göre, ikili 3 hafta önce yeniden bir araya geldi ve ünlü şarkıcı eski eşine yeniden evlilik teklif etti. Loughnan'ın ise teklife sıcak baktığı iddia edildi.