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Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür’e övgüler yağdırdı: En büyük destekçim…

Serdar Ortaç, Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından meslektaşı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Kısa bir süre sonra ilişkisini sonlandıran Ortaç, hayatında kimseyi istemediğini söylemişti. Peş peşe yaptığı açıklamalarla kafa karıştıran Ortaç, Seçil Gür ile yeniden bir araya geldi. Çift önceki gün Bebek'te yan yana görüntülenirken Serdar Ortaç sevgilisine övgüler yağdırdı.

Giriş Tarihi: 17.08.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 09:53
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Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür’e övgüler yağdırdı: En büyük destekçim…

Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran Serdar Ortaç, kısa bir süre önce Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür’e övgüler yağdırdı: En büyük destekçim…

Bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Seçil Gür ile tekrar bir araya gelen Serdar Ortaç, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.

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Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür’e övgüler yağdırdı: En büyük destekçim…

Çıkışta kol kola görüntülenen ikilinin keyfi bir hayli yerindeydi.

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Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür’e övgüler yağdırdı: En büyük destekçim…

Sevgilisine övgüler yağdıran Ortaç "Seçil benim en büyük destekçim oldu. Her zaman yanımda oldu ama ben hatalar yaptım. Şimdi her şey çok güzel birlikte güzel şarkılar besteler yapıyoruz. " dedi.

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Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür’e övgüler yağdırdı: En büyük destekçim…