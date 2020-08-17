ANA SAYFA
Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür’e övgüler yağdırdı: En büyük destekçim…
Serdar Ortaç, Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından meslektaşı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Kısa bir süre sonra ilişkisini sonlandıran Ortaç, hayatında kimseyi istemediğini söylemişti. Peş peşe yaptığı açıklamalarla kafa karıştıran Ortaç, Seçil Gür ile yeniden bir araya geldi. Çift önceki gün Bebek'te yan yana görüntülenirken Serdar Ortaç sevgilisine övgüler yağdırdı.
Giriş Tarihi: 17.08.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 09:53
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8