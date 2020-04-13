Serdar Ortaç kız çocuk evlat edinecek

Chloe Loughnan ile evli olduğu dönemde sık sık çocuk istediğini söyleyen Serdar Ortaç evlat edinmeye karar verdi. Özel hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan ve geçtiğimiz günlerde vasiyetini açıklayan Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında "Kız evlat edineceğim" dedi. Ortaç, evlat edineceği çocuğa da annesinin adını verecek.