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Serdar Ortaç kız çocuk evlat edinecek

Chloe Loughnan ile evli olduğu dönemde sık sık çocuk istediğini söyleyen Serdar Ortaç evlat edinmeye karar verdi. Özel hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan ve geçtiğimiz günlerde vasiyetini açıklayan Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında "Kız evlat edineceğim" dedi. Ortaç, evlat edineceği çocuğa da annesinin adını verecek.

Giriş Tarihi: 13.04.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 14:16
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Serdar Ortaç kız çocuk evlat edinecek

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdikten sonra şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşadı ve kısa sürede ayrıldı.

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Serdar Ortaç kız çocuk evlat edinecek

Şimdilerde karantinada olan Ortaç, Instagram hesabından kız evlat edinmek istediğini söyledi.

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Serdar Ortaç kız çocuk evlat edinecek

"EVLAT EDECEĞİM KIZA ANNEMİN ADINI KOYACAĞIM"

Şimdilerde aşk hayatında yalnız olan Ortaç, "Tek yaşıyorum. Yalnız öleceğim" dedi. Bir kız çocuğu evlat edinmek istediğini belirten Ortaç, "İsmini annemin adı Nesrin koyacağım" açıklaması yaptı.

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Serdar Ortaç kız çocuk evlat edinecek

SEÇİL GÜR İLE AYRILDI

Öte yandan ünlü şarkıcı, Seçil Gür'le ayrıldıklarını sosyal medya hesabından takipçilerine duyurmuş ve "Daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir" demişti.

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Serdar Ortaç kız çocuk evlat edinecek

KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRMIŞTI

MS hastası olan Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye gitmiş ve koronavirüs testi yaptırmıştı. Test sonucu negatif çıkan Ortaç'ın solunum yolunda bir rahatsızlığı olduğu tespit edilmişti.