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Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan yeniden mi evleniyor! Ortaç'tan açıklama
Serdar Ortaç geçtiğimiz gün verdiği röportajda yakında sürpriz bir gelinle karşınıza çıkabilirim demişti. Ortaç'ın bu açıklamalarının ardından aylar önce boşandığı eşi Chloe Loughnan ile yeniden evleneceği iddiaları gündeme geldi. Serdar Ortaç, Instagram'dan paylaştığı videosunda yeniden evlilik iddialarına yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 05.11.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 10:23
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