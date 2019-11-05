Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan yeniden mi evleniyor! Ortaç'tan açıklama

Chloe Loughnan ile çıkan iddialardan çok sıkıldığını söyleyen Ortaç, "Milletin derdi bizim evliliğimiz oldu. Her yerde bizim evliliğimiz hakkında konuşuyorlar. Evliyken boşanalım diye uğraştınız. Şimdi başka bir şey için konuşuyorsunuz. Her yerde beni evliliğimiz hakkında konuşuyorum diye gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.