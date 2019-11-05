05 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan yeniden mi evleniyor! Ortaç'tan açıklama

Serdar Ortaç geçtiğimiz gün verdiği röportajda yakında sürpriz bir gelinle karşınıza çıkabilirim demişti. Ortaç'ın bu açıklamalarının ardından aylar önce boşandığı eşi Chloe Loughnan ile yeniden evleneceği iddiaları gündeme geldi. Serdar Ortaç, Instagram'dan paylaştığı videosunda yeniden evlilik iddialarına yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 05.11.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 10:23
  • 1
  • 7
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan yeniden mi evleniyor! Ortaç'tan açıklama

Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda noktalayan Serdar Ortaç, önceki gün Etiler'de sahne aldı.

  • 2
  • 7
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan yeniden mi evleniyor! Ortaç'tan açıklama

Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Ortaç'ın, sağlığıyla ilgili sorular karşısında "Gördüğünüz gibi turp gibiyim. Hatta o kadar iyiyim ki, yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim" sözleri dikkat çekmişti.

  • 3
  • 7
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan yeniden mi evleniyor! Ortaç'tan açıklama

Serdar Ortaç, Chloe Loughnan ile yeniden evlenecekleri iddialarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ortaç paylaştığı videoda, "Kim olduğunu bu gece açıklamayacağım. O kendini biliyor" diyerek sürpriz bir evlilik mesajı verdi.

  • 4
  • 7
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan yeniden mi evleniyor! Ortaç'tan açıklama

Chloe Loughnan ile çıkan iddialardan çok sıkıldığını söyleyen Ortaç, "Milletin derdi bizim evliliğimiz oldu. Her yerde bizim evliliğimiz hakkında konuşuyorlar. Evliyken boşanalım diye uğraştınız. Şimdi başka bir şey için konuşuyorsunuz. Her yerde beni evliliğimiz hakkında konuşuyorum diye gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 7
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan yeniden mi evleniyor! Ortaç'tan açıklama