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Serdar Ortaç eski aşklarını hedef aldı: “Annem demişti…”

Maslak'ta sahne alan Serdar Ortaç, konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Borçlarından kurtulduğunu ve 2022'ye pamuk gibi girdiğini söyleyen şarkıcı bir kez daha eski aşklarını hedef aldı. Eski eşi Chloe Loughnan ve eski sevgilisi Seçil Gür'e gönderme yapan şarkıcı, "Annem 'Sarışından hayır gelmez' demişti. Annemi dinlemedim Allah belamı verdi" dedi.

Giriş Tarihi: 17.01.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 09:09
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Serdar Ortaç eski aşklarını hedef aldı: “Annem demişti…”

Popçu Serdar Ortaç, önceki akşam Maslak'ta bir mekanda sahne aldı.

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Serdar Ortaç eski aşklarını hedef aldı: “Annem demişti…”

Konser sonrası gazetecilerle konuşan Ortaç, borçlarından kurtulduğunu söyledi.

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Serdar Ortaç eski aşklarını hedef aldı: “Annem demişti…”

Son dönemde maddi sıkıntılarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı, "2022'ye çok güzel başladım, bütün borçlarımı ödedim. Hayata yeniden başlıyor gibiyim. Borç yiğidin kamçısı derlermiş, büyük kamçı aldım ama hepsi bitti. Şükürler olsun Allah'a, şimdi tertemiz, pamuk gibi sahneye çıkacağım. Bundan sonra kazandığım her şeyi de tek başıma yeme gibi bir durumum yok. Artık kazandığım her kuruşu arkadaşlarıma dağıtacağım." dedi.

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Serdar Ortaç eski aşklarını hedef aldı: “Annem demişti…”

Sahneye beyaz bir ceketle çıkan Ortaç bir kez daha eski aşklarını hedef aldı.

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Serdar Ortaç eski aşklarını hedef aldı: “Annem demişti…”

"Annem 'Sarışından hayır gelmez' demişti. Eşim de, sevgilim de sarışın oldu. Annemi dinlemedim Allah belamı verdi" dedikten sonra 'Karabiberim' şarkısını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.