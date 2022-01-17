17 Ocak 2022, Pazartesi
Serdar Ortaç eski aşklarını hedef aldı: “Annem demişti…”
Maslak'ta sahne alan Serdar Ortaç, konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Borçlarından kurtulduğunu ve 2022'ye pamuk gibi girdiğini söyleyen şarkıcı bir kez daha eski aşklarını hedef aldı. Eski eşi Chloe Loughnan ve eski sevgilisi Seçil Gür'e gönderme yapan şarkıcı, "Annem 'Sarışından hayır gelmez' demişti. Annemi dinlemedim Allah belamı verdi" dedi.
Giriş Tarihi: 17.01.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 09:09
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