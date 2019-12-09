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Serdar Ortaç Chloe Loughnan ile boşanmasının gerçek nedenini açıkladı
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz Ağustos ayında tek celsede bitirmişti. Boşanmalarının ardından haklarında çeşitli iddialar ortaya atılsa da ikili ayrılığın gerçek nedeni hakkında bugüne kadar hiç konuşmamıştı. Serdar Ortaç verdiği röportajda boşanmalarının gerçek nedeni hakkında ilk kez konuştu. Çocuk yapmadığı için çok pişman olduğunu söylerken "Boşanma davasını ilk ben açtım" dedi. İşte Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'dan boşanmasının nedeni...
Giriş Tarihi: 09.12.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 11:07
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