Serdar Ortaç Chloe Loughnan ile boşanmasının gerçek nedenini açıkladı

Serdar Ortaç, biten evliliği hakkında şu itiraflarda bulundu: "Ben onu çok sevdim. Evlendiğime pişman değilim. Birlikte yaşlanmak istiyordum. Evliliğim bittiği için çok üzgünüm çünkü beraber ölmek isterdim. 45 yaşında evlenmezdim bu kadar çok sevmeseydim. Hastalığım onu yormuş olabilir. Bile bile evlendi benimle. Ama yormuş olabilir onu rahatsızlığım. Bir de Amerika'da kaza yaptı, o da yordu Chloe'yi. Onu hiçbir konuda suçlamıyorum. Onun için yaptığım her şey helali hoş olsun. Bir daha evlenebilir yaşı çok küçük sonuçta. Umarım hep mutlu olur."

