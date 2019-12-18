Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu son haliyle sosyal medyayı salladı

ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz sezon finali yaptıktan sonra İrem Helvacıoğlu gündem oldu. Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Almanya doğumlu olan İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz'in sezon finali yapmasının ardından özel hayatıyla dikkat çekti. Aslen Ankaralı olan İrem Helvacıoğlu Sen Anlat Karadeniz sonrası milyonlar tarafından tanınır hale geldi. Peki makyajsız haliyle de öyle mi? İşte İrem Helvacıoğlu'nun makyajsız hali.