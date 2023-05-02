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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i incecik kaldı! İrem Helvacıoğlu meğer o diyet ile zayıflamış! 6 ayda 20 kilo verdiren liste...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i olarak gönüllerde taht kuran İrem Helvacıoğlu, "6 ayda 20 kilo verdim" demişti. Fit görüntüsüyle sosyal medyada ilgi odağı olan güzel oyuncunun nasıl zayıfladığı merak konusu oldu. İrem Helvacıoğlu zayıflığının sırrını bir dergide verdiği röportajla açıkladı. Peki, İrem Helvacıoğlu nasıl zayıfladı? İşte, güzel oyuncuyu 6 ayda iğne ipliğe döndüren diyet formülü...

Giriş Tarihi: 02.05.2023 15:51
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Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i incecik kaldı! İrem Helvacıoğlu meğer o diyet ile zayıflamış! 6 ayda 20 kilo verdiren liste...

6 ayda 20 kilo vermişti! Uyguladığı diyet sayesinde iğne ipliğe döndü.Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu İrem Helvacıoğlu, şimdilerde fit görüntüyle ilgi odağı oluyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes rolüyle hafızalara kazınan güzel oyuncunun zayıflık sırrı merak konusu oluyordu. İşte, Helvacıoğlu'nun zayıflık formülü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i incecik kaldı! İrem Helvacıoğlu meğer o diyet ile zayıflamış! 6 ayda 20 kilo verdiren liste...

İŞTE UYGULADIĞI DİYET!

Helvacıoğlu bir sağlık vergisine verdiği röportajda "Pesketaryen diyetiyle 6 ayda zayıfladım. Balık dışında et yemiyorum. Dedem çiftçiydi ve hayvanlarla büyüdüm. Bağ kurduğum hayvanları yiyemiyorum. Acıkınca su içip erken uyuyorum" dedi.

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Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i incecik kaldı! İrem Helvacıoğlu meğer o diyet ile zayıflamış! 6 ayda 20 kilo verdiren liste...

"ERGENLİK DÖNEMİNDE 70 KİLOYDUM"

"Ergenlik dönemimde 70 kiloydum. Eski fotoğraflarım ben de yok ama annem de var. O benim için pişmanlık değil ortaya çıkarsa da çok üzülmem sonuçta şu ana bakmak lazım.

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Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i incecik kaldı! İrem Helvacıoğlu meğer o diyet ile zayıflamış! 6 ayda 20 kilo verdiren liste...

"Şu anda da o kiloyu verdim. O dönemde hem ergenlikten dolayı hem de bazı geçirdiğim operasyonlardan dolayı kilo aldım.

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Sen Anlat Karadeniz’in Nefes’i incecik kaldı! İrem Helvacıoğlu meğer o diyet ile zayıflamış! 6 ayda 20 kilo verdiren liste...

"O zamanlar yemeği sevdiğime karar verdim, şimdi sevmediğime karar verdim. Annem her gördüğünde 'sen çok kilo vermişsin, çok zayıflamışsın hasta olacaksın' diyor. Çok şükür hasta da olmuyorum. Bir sıkıntım yok."