Sen Anlat Karadeniz’in Asiye’si Öykü Gürman meğer…

Sen Anlat Karadeniz'de canlandırdığı Asiye karakteriyle gönüllere taht kuran Öykü Gürman yeniden gündem oldu. ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz Türkiye'nin rekortmen dizileri arasına girerken, Öykü Gürman oyunculuğu ile beğeni topladı. Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu Öykü Gürman özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alındı. Öykü Gürman hakkında en çok araştırılan konu ise yaşı oldu. İşte Öykü Gürman ve birçok ünlü ismin yaşları...