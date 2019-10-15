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Sen Anlat Karadeniz'in 60. bölümünde ortalık karışacak! Sen Anlat Karadeniz'de neler oluyor?

ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 60. bölümünü merakla bekleyen izleyici, büyük sürprizlerle karşılaşacak. Sen Anlat Karadeniz'in yıldız isimlerinin başına gelmeyen kalmazken, Ali ve Esma da etrafındakilerin desteğiyle düğün ve balayı hazırlıklarına başlar. Sen Anlat Karadeniz reyting rekorları kırmaya devam ederken, gözler 60. bölüme çevrildi. Peki Sen Anlat Karadeniz'in 60. bölümünde neler yaşanacak?

Giriş Tarihi: 15.10.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 14:08
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Sen Anlat Karadeniz'in 60. bölümünde ortalık karışacak! Sen Anlat Karadeniz'de neler oluyor?

ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 60. bölümünü merakla bekleyen izleyici, büyük sürprizlerle karşılaşacak. Sen Anlat Karadeniz'in yıldız isimlerinin başına gelmeyen kalmazken, Ali ve Esma da etrafındakilerin desteğiyle düğün ve balayı hazırlıklarına başlar. Sen Anlat Karadeniz reyting rekorları kırmaya devam ederken, gözler 60. bölüme çevrildi. Peki Sen Anlat Karadeniz'in 60. bölümünde neler yaşanacak?

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Sen Anlat Karadeniz'in 60. bölümünde ortalık karışacak! Sen Anlat Karadeniz'de neler oluyor?

Birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam 12'den vurulur.

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Sen Anlat Karadeniz'in 60. bölümünde ortalık karışacak! Sen Anlat Karadeniz'de neler oluyor?

Diğer yandan Ali ve Esma da atrafındakilerin desteğiyle yapar ve balayı için hazırlanırlar.

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Sen Anlat Karadeniz'in 60. bölümünde ortalık karışacak! Sen Anlat Karadeniz'de neler oluyor?

Aslında Ferhat'a kızgın olan Hazan Onun İstanbul'a döndüğünü öğrenir.

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Sen Anlat Karadeniz'in 60. bölümünde ortalık karışacak! Sen Anlat Karadeniz'de neler oluyor?

Ve bu habere pek sevinmez. Hazan ile vedalaşmadan giden Ferhat geri dönecek midir?