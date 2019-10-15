Sen Anlat Karadeniz'in 60. bölümünde ortalık karışacak! Sen Anlat Karadeniz'de neler oluyor?

ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 60. bölümünü merakla bekleyen izleyici, büyük sürprizlerle karşılaşacak. Sen Anlat Karadeniz'in yıldız isimlerinin başına gelmeyen kalmazken, Ali ve Esma da etrafındakilerin desteğiyle düğün ve balayı hazırlıklarına başlar. Sen Anlat Karadeniz reyting rekorları kırmaya devam ederken, gözler 60. bölüme çevrildi. Peki Sen Anlat Karadeniz'in 60. bölümünde neler yaşanacak?