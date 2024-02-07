07 Şubat 2024, Çarşamba
Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Nerede olduğu merak ediliyordu...
Sinem Kobal'ın başrolünde yer aldığı Selena dizisi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüştü. Tekrarlarıyla hala izlenen dizinin çocuk oyuncu kadrosu özellikle sosyal medyanın markajında. Son hali en çok merak edilen oyunculardan biri de Cansu Demirci oldu. Yurt dışına yerleşen Demirci, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. İşte Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali...
Giriş Tarihi: 07.02.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 14:47
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