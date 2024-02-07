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Haberler Galeri Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Nerede olduğu merak ediliyordu...

Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Nerede olduğu merak ediliyordu...

Sinem Kobal'ın başrolünde yer aldığı Selena dizisi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüştü. Tekrarlarıyla hala izlenen dizinin çocuk oyuncu kadrosu özellikle sosyal medyanın markajında. Son hali en çok merak edilen oyunculardan biri de Cansu Demirci oldu. Yurt dışına yerleşen Demirci, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. İşte Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali...

Giriş Tarihi: 07.02.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 14:47
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Selena’nın Selin’i Cansu Demirci’nin son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Nerede olduğu merak ediliyordu...

2006-2009 yılları arasında yayınlanan fantastik çocuk dizisi Selena, hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla senelerce adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Selena’nın Selin’i Cansu Demirci’nin son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Nerede olduğu merak ediliyordu...

Günümüzde de tekrarlarıyla izlenmeye devam eden Selena dizisi; Sinem Kobal, Gizem Güven, Gökhan Keser, Hakan Altıner, Ümit Erdim, Zuhal Topal, Serkan Şenalp ve Cansu Demirci gibi oyuncuları buluşturmuştu. Birbirinden genç ve yetenekli oyuncuların ilk kez ekran karşısına çıktığı dizi, özellikle çocuk izleyiciler tarafından sevilmişti.

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Selena’nın Selin’i Cansu Demirci’nin son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Nerede olduğu merak ediliyordu...

İlginç konusu kadar oyuncu kadrosuyla da beğeni toplayan dizide Sinem Kobal, kötülüklerle savaşan Selena karakterine hayat verdi.

Selena'ya ise iyilik konusunda Selin, Leyla ve Nazlı adlarında üç küçük kız yardımcı oluyordu. Şimdilerde 31 yaşında olan ve eğitimini yurt dışında tamamlayan Demirci, son haliyle gündem oldu.

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Selena’nın Selin’i Cansu Demirci’nin son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Nerede olduğu merak ediliyordu...

İşte başta Cansu Demirci olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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Selena’nın Selin’i Cansu Demirci’nin son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Nerede olduğu merak ediliyordu...

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