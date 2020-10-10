Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
10 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Selçuk İnan'dan eşine 3 milyon liralık jest!
Eski milli futbolcu Selçuk İnan'dan eşine büyük jest geldi. Bu sıralar pek ortalarda görünmeyen çiçeği burnunda teknik adamın, geçtiğimiz hafta eşi için 3 milyon liralık Mercedes G serisi cip aldığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 10.10.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 08:58
Futbolu bırakan milli yıldız Selçuk İnan, Galatasaray'da teknik heyetinde Fatih Terim'in yardımcısı olarak göreve başladı. Bu sıralar pek ortalarda görünmeyen çiçeği burnunda teknik adamın, geçtiğimiz hafta eşine bir jest yaptığı ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İddialara göre İnan, eşi Cemre İnan için 3 milyon lira değerinde Mercedes G serisi bir cip aldığı ve araca eşinin, kızının ve kendisinin baş harflerini taşıyan CLS (Ceren-Lavin-Selçuk) özel plaka taktırdı.
Selçuk İnan, geçen yıl anne olan eşi Cemre İnan'a annelik yıl dönümünde cip hediye etti.
CANER ASTON MARTIN
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin de eşi Şükran Ovalı'ya 2.5 milyon TL olan James Bond'un efsane otomobili Aston Martin DB11 hediye etmişti.