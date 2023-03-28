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Haberler Galeri AVM önünü mesken tutan Selami Şahin’den şok hareketler! Kadınların önünü kesip ofisine çağırıyor

AVM önünü mesken tutan Selami Şahin’den şok hareketler! Kadınların önünü kesip ofisine çağırıyor

74 yaşındaki Selami Şahin'le ilgili iddialar ağızları açık bıraktı! Etiler'de ünlü bir alışveriş merkezinin önünü mesken tutan Şahin'in hareketleri çevredekileri isyan ettirdi. Flörtöz tavırlarla kadınlara yaklaşan şarkıcının, ellerini bırakmadığı kadınları garip tekliflerle ofisine davet ettiği ileri sürüldü. Kadınlarla görüntülerinin de çekildiği, 38 yıllık evli 3 çocuk babası olan Selami Şahin'in bu davranışı sonrası eşi Didem Şahin'in tavrı ise merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 09:38
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Selami Şahin’den sokak ortasında şok hareketler! Kadınların önünü kesip ofisine çağırıyor

Seninle Başım Dertte, Gitme Sana Muhtacım ve Bulamazsın gibi onlarca unutulmaz aşk şarkılarına imza atan Selami Şahin cephesinden şaşırtan haber! Usta sanatçıyla ilgili iddialar herkesi şoke etti.

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Selami Şahin’den sokak ortasında şok hareketler! Kadınların önünü kesip ofisine çağırıyor

FLÖRTÖZ TAVIRLAR SERGİLEDİ

Etiler'deki ünlü bir AVM'nin karşısında ofisi olan sanatçının bölgede oturan kadınları rahatsız ettiği ortaya çıktı.

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Selami Şahin’den sokak ortasında şok hareketler! Kadınların önünü kesip ofisine çağırıyor

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bıraktı.

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Selami Şahin’den sokak ortasında şok hareketler! Kadınların önünü kesip ofisine çağırıyor

Unutulmaz şarkılarda imzası olan usta sanatçı Selami Şahin hakkında ortaya atılan iddialar şoke etti. Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken tutup yoldan geçen kadınları sürekli ofisine davet etmesi, çevredekileri rahatsız ediyor.

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Selami Şahin’den sokak ortasında şok hareketler! Kadınların önünü kesip ofisine çağırıyor

Kadınlarla görüntülerinin de çekildiği, 38 yıllık evli 3 çocuk babası olan Selami Şahin'in bu davranışı sonrası eşi Didem Şahin'in tavrı ise merak konusu oldu.