28 Mart 2023, Salı
AVM önünü mesken tutan Selami Şahin’den şok hareketler! Kadınların önünü kesip ofisine çağırıyor
74 yaşındaki Selami Şahin'le ilgili iddialar ağızları açık bıraktı! Etiler'de ünlü bir alışveriş merkezinin önünü mesken tutan Şahin'in hareketleri çevredekileri isyan ettirdi. Flörtöz tavırlarla kadınlara yaklaşan şarkıcının, ellerini bırakmadığı kadınları garip tekliflerle ofisine davet ettiği ileri sürüldü. Kadınlarla görüntülerinin de çekildiği, 38 yıllık evli 3 çocuk babası olan Selami Şahin'in bu davranışı sonrası eşi Didem Şahin'in tavrı ise merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 09:38
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