AVM önünü mesken tutan Selami Şahin’den şok hareketler! Kadınların önünü kesip ofisine çağırıyor

74 yaşındaki Selami Şahin'le ilgili iddialar ağızları açık bıraktı! Etiler'de ünlü bir alışveriş merkezinin önünü mesken tutan Şahin'in hareketleri çevredekileri isyan ettirdi. Flörtöz tavırlarla kadınlara yaklaşan şarkıcının, ellerini bırakmadığı kadınları garip tekliflerle ofisine davet ettiği ileri sürüldü. Kadınlarla görüntülerinin de çekildiği, 38 yıllık evli 3 çocuk babası olan Selami Şahin'in bu davranışı sonrası eşi Didem Şahin'in tavrı ise merak konusu oldu.