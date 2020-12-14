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Haberler Galeri Sefirinin Kızı’nın yıldızı Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

Sefirinin Kızı’nın yıldızı Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

Sefirin Kızı'nda canlandırdığı Gediz karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla ekranların en sevilen oyuncularından biri olan Kaygılaroğlu özel hayatıyla da en çok merak edilen oyunculardan oldu. Bir kız çocuğu bulunan Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi merak konusu oldu. Bir dönem kendisi gibi bir oyuncuyla evli olduğunu öğrenenler çok şaşırdı. İşte Sefirinin Kızı dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 17:47
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Sefirinin Kızı’nın yıldızı Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu özel hayatıyla mercek altına alındı. Bir kız çocuğu bulunan Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi merak konusu oldu. İşte Sefirinin Kızı dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu başta olmak üzere birçok ünlü ismin eşi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sefirinin Kızı’nın yıldızı Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

MELEK BAYKAL-ZAFER ERGİN

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Sefirinin Kızı’nın yıldızı Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

ÖZGE BORAK-ATA DEMİRER

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Sefirinin Kızı’nın yıldızı Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ

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Sefirinin Kızı’nın yıldızı Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ