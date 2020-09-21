Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün kardeşini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle oyunculuktaki başarısını bir kez daha gözler önüne seren Neslihan Atagül tüm dikkatleri de üzerine çekti. Dizide Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu ile başrolü paylaşan Atagül, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyük beğeni topladı. Neslihan Atagül'ün özel hayatını mercek altına alan hayranları güzel oyuncunun abisiyle benzerliğini görünce inanamadı. İşte Neslihan Atagül'ün abisi...