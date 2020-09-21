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Haberler Galeri Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün kardeşini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün kardeşini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle oyunculuktaki başarısını bir kez daha gözler önüne seren Neslihan Atagül tüm dikkatleri de üzerine çekti. Dizide Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu ile başrolü paylaşan Atagül, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyük beğeni topladı. Neslihan Atagül'ün özel hayatını mercek altına alan hayranları güzel oyuncunun abisiyle benzerliğini görünce inanamadı. İşte Neslihan Atagül'ün abisi...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 17:32
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Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün kardeşini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle adından söz ettiren Neslihan Atagül özel hayatıyla merak konusu oldu. Neslihan Atagül hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun abisiyle benzerliğini görünce inanamadı. İşte Neslihan Atagül'ün abisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün kardeşini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

EDİS

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Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün kardeşini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

EDİS VE KARDEŞİ

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Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün kardeşini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

KAAN URGANCIOĞLU

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Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün kardeşini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ