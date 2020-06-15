Sefirin Kızı’nın Nare’si Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu arasında şok gerçek! Meğer aralarında...

Sefirin Kızı dizisiyle yeniden ekrana dönen Neslihan Atagül sosyal medyanın gündemine oturdu. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği ekran macerasına kaldığı yerden devam eden Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül dikkatleri üzerine çekti. Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül'ün arasındaki fark ortaya çıktı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yakından takip edilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu aralarındaki boy farkıyla dikkat çekti. İşte sevenleri tarafından mercek altına alınan Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu ile birlikte birçok ünlünün gerçek boyları.