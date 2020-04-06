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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu!
Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle adından söz ettiren Neslihan Atagül dikkatleri üzerine çekti. Engin Akyürek'le başrolü paylaştığı dizide beğeni toplayan Neslihan Atagül'ün özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Neslihan Atagül'ün makyajsız fotoğrafları sosyal medyada dikkat çekti. İşte ünlülerin makyajsız fotoğrafları.
Giriş Tarihi: 06.04.2020 18:16 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 18:53
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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu!
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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu!
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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu!
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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu!
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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu!