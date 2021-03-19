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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Sefirin Kızı'nda dengeler şaşıyor! Neslihan Atagül'den sonra boyut atladı! Değişimden sonra izleyiciler bile... Sefirin Kızı'nda dengeler şaşıyor! Neslihan Atagül'den sonra boyut atladı! Değişimden sonra izleyiciler bile...
Sefirin Kızı'nda son dönemde oyuncular ve konuda köklü değişimler yaşanıyor. Başarılı oyuncular Uraz Kaygılaroğlu ve Neslihan Atagül'ün diziden ayrılmasından sonra reyting seviyesinde düşüşler gözle görüyor. Tuba Büyüküstün'ün diziye dahil olması da beklenen etkiyi göstermedi. Sefirin Kızı bu hafta bambaşka konuyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Sosyal medyada dolaşan final iddiaları sonrasında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 19.03.2021 20:14
Sefirin Kızı'nda dengeler şaşıyor. Neslihan Atagül'den sonra boyut atladı. Sevilen dizi Sefirin Kızı'nda Neslihan Atagül'ün ayrılığından sonra olaylar başka yönde gelişiyor. Tüm olanların ışığında Sefirin Kızı, pazartesi akşamı bambaşka yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Hayranları yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merakla bekliyor. Dizinin yeni bölümünde değişen hikayenin baş göstermesi sonrasında olacaklar yakından takip ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sefirin Kızı hayranlarını yeni bölümde çok farklı gelişmeler bekliyor. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sefirin Kızı'nda yaşanacak gelişmeler şimdeden merak ediliyor.
45. BÖLÜM KONUSU
Yahya'nın nikah masasını terk etmesinin ardından Halise'nin tutuklanması konakta bomba etkisi yaratmıştır. Sancar annesinin tutuklanma nedenini anlamaya çalışırken Mavi'yi de Sedat'tan uzak tutmaya çalışır. Olanların iç yüzünü ise Yahya'dan öğrenecektir. İki kardeş Halise'yi çıkarmak için mücadele etseler de annelerine karşı aldıkları tavrı korumaya kararlılardır.
Mavi, dışarıda kopan felaketlerden ve yaşanan tüm olumsuzluklardan Melek'i korumak için bir anda kendilerine küçük bir dünya kurar. Üstelik bunu Sancar'ı çok şaşırtacak bir yerde yapacaktır.
Dudu yaşadıklarına inanamaz ve yaşadığı acıyla konakta kriz yaratmaya devam eder. Yahya ise büyük bir pişmanlığın peşinde Elvan'la konuşmaya çalışır. Elvan, Bora sayesinde bambaşka bir Elvan keşfederken konağın sınırlarından girdiği anda arka arkaya öğrendikleriyle sarsılır.