Sefirin Kızı Neslihan Atagül'ün makyajsız fotoğrafları olay oldu

Sefirin Kızı dizisi Neslihan Atagül ile izleyici karşısına çıktı. Engin Akyürek ile birlikte Sefirin Kızı dizisiyle beğeni toplayan Neslihan Atagül, seyircinin ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün hayranları özel hayatını mercek altına aldı. Sefirin Kızı oyuncusu Neslihan Atagül'ü sosyal medyadan da takip eden hayranları, makyajsız fotoğrafları karşısında şaşkına döndü.