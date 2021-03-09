Sefirin Kızı için bir iddia daha! Reytingler tepetaklak oldu! O tarihe kadar düzelmezse...

Sefirin Kızı için bir iddia daha! Reytingler tepetaklak oldu. Star TV ekranlarının büyük heyecanla takip edilen dizisi Sefirin Kızı, son dönemde kadroda yaşanan değişiklikler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Diğer yandan yayınlanan ilk sezonunda reyting sıralamasında zirvede yer alan dizi, bu sene eski tabloyu arar oldu. Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun ayrılığının ardından Tuba Büyüküstün diziye dahil olmuştu.

Giriş Tarihi: 09.03.2021 17:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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