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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Sefirin Kızı için bir iddia daha! Reytingler tepetaklak oldu! O tarihe kadar düzelmezse... Sefirin Kızı için bir iddia daha! Reytingler tepetaklak oldu! O tarihe kadar düzelmezse...
Sefirin Kızı için bir iddia daha! Reytingler tepetaklak oldu. Star TV ekranlarının büyük heyecanla takip edilen dizisi Sefirin Kızı, son dönemde kadroda yaşanan değişiklikler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Diğer yandan yayınlanan ilk sezonunda reyting sıralamasında zirvede yer alan dizi, bu sene eski tabloyu arar oldu. Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun ayrılığının ardından Tuba Büyüküstün diziye dahil olmuştu.
Giriş Tarihi: 09.03.2021 17:13
Sefirin Kızı için bir iddia daha! Reytingler tepetaklak oldu! O tarihe kadar düzelmezse yeni kararların alınması bekleniyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Sefirin Kızı için final iddiasının ardı arkası kesilmiyor. Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun diziden ayrılması sonrasında reyting sonuçlarında büyük düşüş yaşanıyor. Yeni bölümlerde yaşanan gelişmelerden rahatsız olan izleyicilerin değişim istediği sosyal medya paylaşımlarından anlaşılıyor. Dizinin Mayıs ayına kadar istenilen seviyeye gelmemesi durumunda final yapacağı iddia ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR SEFİRİN KIZI İÇİN BİR İDDİA DAHA
Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle projeden ayrılmasının ardından oyuncu kadrosunda değişiklik yaşandı ve Neslihan Atagül yerine Tuba Büyüküstün yer aldı. İstenilen başarıya ulaşamayan dizinin final yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
SEFİRİN KIZI 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.
SEFİRİN KIZI 43. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dudu arka arkaya sıraladığı yalanlarla Yahya'nın gözünde kendini aklamaya çalışır ancak aralarında oluşan güvensizlik Yahya'yı derinden sarmıştır. Halise'nin beklenmedik müdahalesi ise hem Dudu'yu hem de Yahya'yı çok şaşırtacaktır.
Sancar, kızının velayeti için var gücüyle savaşmaya devam ederken çok önemli bir tanık ile irtibata geçilir. Güven, radarından kaçmayan bu bilgi sayesinde Sancar'ın bütün umutlarını boşa çıkarmak için kolları sıvar.