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Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Neslihan Atagül makyajsız haliyle olay oldu! Sefirin Kızı'nın Nare'si
Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle ekranlara dönen Neslihan Atagül dikkatleri üzerine çekti. Engin Akyürek'le başrolü paylaştığı Sefirin Kızı dizisiyle beğeni toplayan Neslihan Atagül, seyircinin ilgi odağı oldu. Neslihan Atagül'ün hayranları özel hayatını mercek altına aldı. Neslihan Atagül'ün makyajsız fotoğrafları sosyal medyada dikkat çekti. İşte ünlülerin makyajsız fotoğrafları.
Giriş Tarihi: 03.02.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 17:32
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