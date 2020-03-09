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Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu bu haliyle şok etti! Görenler hayrete düştü

Sefirin Kızı her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken yeni bölümü merak eden izleyiciler dizi oyuncularının özel hayatları ile ilgili bilgileri de merak edip araştırıyor. Sefirin Kızı dizisinde 'Gediz' karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu ise en çok merak edilenler arasında. Sefirin Kızı dizisinin seyircileri Uraz Kaygılaroğlu'nun bu görüntüsünü görünce hayrete düştü. Meğer Sefirin Kızı'nın Gediz'i şimdiki halinden çok farklıymış. İşte ünlülerin inanılmaz değişimleri...

Giriş Tarihi: 09.03.2020 18:03 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 18:24
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Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu bu haliyle şok etti! Görenler hayrete düştü

Sefirin Kızı dizisinde 'Gediz' karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Uraz Kaygılaroğlu hakkında araştırma yapan sevenleri bu görüntüsünü görünce hayrete düştü. Meğer Sefirin Kızı'nın Gediz'i şimdiki halinden çok farklıymış. İşte ünlülerin inanılmaz değişimleri...

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Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu bu haliyle şok etti! Görenler hayrete düştü

Şeyla Halis

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Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu bu haliyle şok etti! Görenler hayrete düştü

Şeyla Halis (40 kilo verdi)

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Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu bu haliyle şok etti! Görenler hayrete düştü
Yeşim Ceren Bozoğlu
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Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu bu haliyle şok etti! Görenler hayrete düştü

Yeşim Ceren Bozoğlu (20 kilo verdi)