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Seda Sayan'dan kafa karıştıran paylaşım! Kime gönderme yaptı?

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri olan Seda Sayan, son yaptığı paylaşımla yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Instagram hesabından manidar bir paylaşım yapan Sayan'ın sözleri birisine gönderme olarak yorumlandı. Takipçileri, "Neler oluyor, birilerine gönderme mi?" diye sorarken Seda Sayan bakın nasıl cevap verdi...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 16:10
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Seda Sayan'dan kafa karıştıran paylaşım! Kime gönderme yaptı?

Son zamanlarda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem olan Seda Sayan, son yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

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Seda Sayan'dan kafa karıştıran paylaşım! Kime gönderme yaptı?

Instagram hesabında Can Yücel'in "Günün birinde son yemeğini yiyip, son çiçeğini koklayıp, bir arkadaşına son kez sarılacaksın. Son kez olduğundan haberin olmayacak. O yüzden, sevdiğin her şeyi tutkuyla yapmalısın. Kalan yıllarının kıymetini bilmelisin, çünkü devamı yok." sözlerini paylaşan Sayan kafaları karıştırdı.

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Seda Sayan'dan kafa karıştıran paylaşım! Kime gönderme yaptı?

Manidar sözler paylaşan Sayan'ın takipçileri, "Neler oluyor, birilerine gönderme mi?" diye sordu. Seda Sayan'dan takipçilerine cevap geldi.

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Seda Sayan'dan kafa karıştıran paylaşım! Kime gönderme yaptı?

Seda Sayan "Sadece çok beğendim, etkilendim, paylaştım" dedi.

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Seda Sayan'dan kafa karıştıran paylaşım! Kime gönderme yaptı?