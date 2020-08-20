Seda Sayan'dan kafa karıştıran paylaşım! Kime gönderme yaptı?

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri olan Seda Sayan, son yaptığı paylaşımla yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Instagram hesabından manidar bir paylaşım yapan Sayan'ın sözleri birisine gönderme olarak yorumlandı. Takipçileri, "Neler oluyor, birilerine gönderme mi?" diye sorarken Seda Sayan bakın nasıl cevap verdi...