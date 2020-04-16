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Seda Sayan’dan dev yatırım! İşletmeci olacak
Koronavirüs salgının Türkiye'de görülmesinin ardından Muğla'ya giden Seda Sayan'ın burada dev yatırım yaptığı ortaya çıktı. İşletmeci olmaya hazırlanan Sayan'ın Milas'a bağlı Gökova'da denize sıfır restoran açmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Ablası ve eniştesiyle birlikte Muğla'da olan şarkıcının aynı zamanda bir otel satın almak için masaya oturduğu öğrenildi. İşte Seda Sayan'ın yeni yatırımının ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 16.04.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 11:42
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