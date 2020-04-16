Seda Sayan’dan dev yatırım! İşletmeci olacak

RESTORAN ALDI OTEL İLE PAZARLIĞA OTURDU

Sözcü'nün haberine göre, Halen Ören Mahallesi'ndeki bir otelde ablası ve eniştesi ile kalan bir yandan da restoranın inşaatlarını yöneten Seda Sayan konakladığı otel'i de satın almak için pazarlığa başladı.

