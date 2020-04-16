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Seda Sayan’dan dev yatırım! İşletmeci olacak

Koronavirüs salgının Türkiye'de görülmesinin ardından Muğla'ya giden Seda Sayan'ın burada dev yatırım yaptığı ortaya çıktı. İşletmeci olmaya hazırlanan Sayan'ın Milas'a bağlı Gökova'da denize sıfır restoran açmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Ablası ve eniştesiyle birlikte Muğla'da olan şarkıcının aynı zamanda bir otel satın almak için masaya oturduğu öğrenildi. İşte Seda Sayan'ın yeni yatırımının ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 11:42
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Seda Sayan’dan dev yatırım! İşletmeci olacak

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'dan Milas'a dev yatırım yapmaya hazırlanıyor.

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Seda Sayan’dan dev yatırım! İşletmeci olacak

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından Muğla'ya giden Sayan'ın Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Gökova'da işletmeci olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

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Seda Sayan’dan dev yatırım! İşletmeci olacak

Seda Sayan, Gökova'daki Ören Mahallesi'nde 20 gün önce ablası Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız ile birlikte yaklaşık 600 bin TL'ye villa ve ayrıca Yalı Mahallesi'nde denize sıfır restoran aldı.

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Seda Sayan’dan dev yatırım! İşletmeci olacak

RESTORAN ALDI OTEL İLE PAZARLIĞA OTURDU

Sözcü'nün haberine göre, Halen Ören Mahallesi'ndeki bir otelde ablası ve eniştesi ile kalan bir yandan da restoranın inşaatlarını yöneten Seda Sayan konakladığı otel'i de satın almak için pazarlığa başladı.

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Seda Sayan’dan dev yatırım! İşletmeci olacak

Yeni aldığı restoran ve pazarlık aşamasında olduğu oteli ablası Nursel Yıldız ve eniştesinin yaz aylarında işleteceği öğrenildi.