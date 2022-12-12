12 Aralık 2022, Pazartesi
Seda Sayan ve Çağlar Ökten’den aşk pozları ardı ardına geldi! “İçime dolan güzel kadın”
Seda Sayan ve Çağlar Ökten paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Geçtiğimiz günlerde evliliklerinde sorunlar yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen çift birlikteliklerinin birinci yılını partiyle kutladı. Romantizmin doruklarına çıkan Seda Sayan ile Çağlar Ökten'den aşk pozları ardı ardına geldi. Ünlü çifte takipçilerinden yorum yağdı. İşte Seda Sayan ile Çağlar Ökten aşk paylaşımları...
Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 11:19
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