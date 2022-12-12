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Seda Sayan ve Çağlar Ökten’den aşk pozları ardı ardına geldi! “İçime dolan güzel kadın”

Seda Sayan ve Çağlar Ökten paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Geçtiğimiz günlerde evliliklerinde sorunlar yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen çift birlikteliklerinin birinci yılını partiyle kutladı. Romantizmin doruklarına çıkan Seda Sayan ile Çağlar Ökten'den aşk pozları ardı ardına geldi. Ünlü çifte takipçilerinden yorum yağdı. İşte Seda Sayan ile Çağlar Ökten aşk paylaşımları...

Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 11:19
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Seda Sayan ve Çağlar Ökten’den aşk pozları ardı ardına geldi! “İçime dolan güzel kadın”

Seda Sayan ve Çağlar Ökten geçtiğimiz nisan ayında hayatlarını birleştirmişti. Yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle evlenen ikili daha sonra sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten’den aşk pozları ardı ardına geldi! “İçime dolan güzel kadın”

Mutlu evliliklerini sık sık takipçileriyle paylaşan çiçeği burnunda çift, beraberliklerinin 1. yılını arkadaşlarının düzenlediği organizasyonla kutladı.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten’den aşk pozları ardı ardına geldi! “İçime dolan güzel kadın”

Romantizmin doruklarına çıkan Seda Sayan ile Çağlar Ökten'den aşk pozları ardı ardına geldi. Ünlü çifte takipçilerinden yorum yağdı.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten’den aşk pozları ardı ardına geldi! “İçime dolan güzel kadın”

Seda Sayan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımına 'Canım Esraamm @esraozmenofficial Allah herkese senin gibi kız kardeş nasip etsin Çağlara ve bana hazırladığın sürpriz 1. Yıl gecesi için sana minnettarız.'

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten’den aşk pozları ardı ardına geldi! “İçime dolan güzel kadın”

"İÇİME DOLAN GÜZEL KADIN"

Çağlar Ökten, sosyal medyadan yaptığı paylaşımına 'Bir ömür boyu birlikte el ele, göz göze olsun. Günümü aydınlatan, her nefesimde içime dolan güzel kadınım. Birlikte nice yıllara. Hoş geldin, iyi ki geldin @sedasayan' notunu ekledi.